България

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

27 март 2026, 14:58
Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“
Източник: Телеграфно подкастът

Б ившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов заяви в новия епизод на Телеграфно подкастът, че съществува схема за купуване на шофьорски книжки с участието на инспектори от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Той посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове. Попов е експерт от Европейския център за транспортни политики.

  • Схемата е факт

Попов подчерта, че схемата е факт. „Схемата е факт. Трагичното е, че се е увеличил броят на загиналите деца. Това не можем да си го позволим“, каза той.

За получаване на шофьорска книжка кандидатът трябва да премине през теория, преди да стигне до практическата част. Никой не може да прескочи този етап. Въпреки това съществуват автошколи, които обучават млади водачи, но нямат учебен кабинет. „Не са една и две“, отбеляза Попов.

Той уточни районите, в които се намират тези школи, без да посочва конкретни имена. „Аз ще кажа в кои райони са те, а не конкретно, защото най-вероятно вървят определени проверки, но те не са от изпълнителната агенция, а от други служби. Те са в Южна България, Северна България и до Пловдив.“

Източник: Телеграфно подкастът
  • Как ДАИ участва в схемата

Според Попов Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ участва в схемата по следния начин: никога не е направила проверка на такава автошкола, че няма учебен кабинет. Или ако е направила проверка, тя е била фиктивна. „Тоест, прави се проверка, да бъде угодно на проверяващия и на проверявания“, обясни той.

Начинът е един и същ. „Финикийците много отдавна са го измислили и този начин работи, повярвайте ми“, каза Попов. Той отговори на въпроса за размера на рушветите: „Да кажа по-меко, седмично надвишаващи двукратно тяхната заплата“.

Попов добави, че в ДАИ работят и много съвестни хора, които не нарушават човешките и административни правила. „Но тези хора са мачкани, притискани, привиквани. Повярвайте ми, знам го. И ако някой ме попита, аз ще кажа всичко каквото знам. До сега никой не ми е повикал.“

Източник: Телеграфно подкастът
  • Колко струва прескачането на теорията

На въпрос колко пари освен цената на курса трябва да плати човек, за да мине теорията, Попов отговори, че най-вероятно сумата е няколкостотин евро.

„Знаете ли, че има много случаи, стотици, да не кажа повече, когато един човек от София ходи да се обучава в Благоевград“, посочи той. Обучението се извършва в Благоевград, но изпитът се полага в Кюстендил, „защото там е верният човек“.

Попов даде и конкретен пример с инспектор от Перник. „Знаете ли, че има инспектор в Перник, който една година не е на работа. Шест месеца има болничен от едно заведение близо до София, казва се Курило, и шест месеца е отпуска. На този човек трябва да му се връчи заповед за прекратяване на правомощията, но го крият и не му връчват тази заповед. Защо? Защото той е много интересен човек. Той е с богато съдебно досие и още едно друго досие, вероятно криминално. Няколко пъти пускахме клипчета как той се бие с шофьорите, които проверява, как се прибират сумите.“

  • Пример с младеж, който кара с 200 км/ч

Попов даде и актуален пример за нарушения. „Преди две седмици хванаха младеж на Подбалканската линия два пъти преминава през един час с по 200 км/ч. Същия има 8 наказателни постановления и 20 фиша в рамките на година и половина.“

Той сравни ситуацията с Австрия и Германия, където живее 20 години. „Там превенцията е много страшна. Давам пример. Този човек го следят, наблюдават. Неговия номер е вкаран в тяхната система за камерите за наблюдение в града. И този човек го наблюдават повече. Той е в един черен списък. И когато се появи неговия автомобил, към него има концентрация на внимание. Към автомобила и след това към шофьора.“

  • Доклад за пътищата

Попов спомена и работата на Европейския център за транспортна политика. „Ние от Европейския център за транспортна политика направихме доклад за Околовръстното на Пловдив. Доколкото знам, докладът на Държавната агенция е 70 страници, нашият ще бъде над 500. Ние сме направили оценка на всеки сантиметър.“

Той даде конкретни примери за мантинели: на някои места те трябва да бъдат преместени с метър и половина, за да позволят безопасно отклонение, а на други – да останат, за да предотвратят падане в дере с дълбочина шест метра.

Попов заяви, че е готов да предостави цялата информация, ако бъде поканен от компетентните органи.

Източник: Телеграфно подкастът    
Корупция шофьорски книжки Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Автошколи Ангел Попов Пътна безопасност Загинали деца Инспектори ДАИ
Последвайте ни
Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Евелин Банев-Брендо

Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Евелин Банев-Брендо

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 19 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 22 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 17 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”

Любопитно Преди 30 минути

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

Любопитно Преди 1 час

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

<p>Задържаха мъж за стрелба с въздушна пушка от тераса</p>

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

България Преди 1 час

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев“

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Свят Преди 1 час

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Парламентарни избори Преди 1 час

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

<p>Фалшиво видео с белгийската престолонаследница взриви социалните мрежи</p>

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 1 час

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любопитно Преди 1 час

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата“ тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Любопитно Преди 2 часа

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

<p>ЕК започва три нови наказателни процедури срещу България</p>

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Свят Преди 2 часа

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

Двама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожара в дом за възрастни в Рояк

Двама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожара в дом за възрастни в Рояк

България Преди 2 часа

Обвинението е за немарливо изпълнение на строителна и надзорна дейност, довела до трагедията през ноември 2021 г.

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Парламентарни избори Преди 2 часа

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100%

Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел

Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

Ормузкият проток е затворен и преминаването по този воден път ще бъде посрещнато от “строги мерки“

Нападение с коктейли "Молотов" срещу руски център в Прага

Нападение с коктейли "Молотов" срещу руски център в Прага

Свят Преди 3 часа

"Чист късмет е, че три от шестте коктейла "Молотов" не са се взривили"

<p>БНБ предупреждава: Войната в Близкия изток може да ускори инфлацията в България</p>

БНБ предупреждава: Войната в Близкия изток може да ускори инфлацията в България до 2028 г.

България Преди 3 часа

Конфликтът в Близкия изток се оценява като фактор, който може да засили инфлационния натиск в краткосрочен план, основно чрез международните цени на енергийните суровини

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Любопитно Преди 3 часа

Промяната на времето винаги е била доста спорна тема, като много хора твърдят, че DST е безсмислено, докато други смятат, че плюсовете надвишават минусите

<p>САЩ и Израел с щети за милиарди след ударите по Иран</p>

"Уолстрийт Джърнъл": САЩ и Израел с щети за милиарди след ударите по Иран

Свят Преди 3 часа

По-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове

Всичко от днес

От мрежата

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Хилда Казасян: Живот, изсвирен в джаз!

Edna.bg

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

Edna.bg

Ще играе ли Меси на Мондиал 2026? Селекционерът на Аржентина не е сигурен

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА – Оборище, вижте състава на "червените"

Gong.bg

Хасан Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата „Топъл обяд“, социалното подпомагане и личните асистенти

Nova.bg

Пребиха до смърт баща, опитал да спаси дъщеря си в Разград

Nova.bg