Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

Б ившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов заяви в новия епизод на Телеграфно подкастът, че съществува схема за купуване на шофьорски книжки с участието на инспектори от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Той посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове. Попов е експерт от Европейския център за транспортни политики.

Схемата е факт

Попов подчерта, че схемата е факт. „Схемата е факт. Трагичното е, че се е увеличил броят на загиналите деца. Това не можем да си го позволим“, каза той.

За получаване на шофьорска книжка кандидатът трябва да премине през теория, преди да стигне до практическата част. Никой не може да прескочи този етап. Въпреки това съществуват автошколи, които обучават млади водачи, но нямат учебен кабинет. „Не са една и две“, отбеляза Попов.

Той уточни районите, в които се намират тези школи, без да посочва конкретни имена. „Аз ще кажа в кои райони са те, а не конкретно, защото най-вероятно вървят определени проверки, но те не са от изпълнителната агенция, а от други служби. Те са в Южна България, Северна България и до Пловдив.“

Източник: Телеграфно подкастът

Как ДАИ участва в схемата

Според Попов Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ участва в схемата по следния начин: никога не е направила проверка на такава автошкола, че няма учебен кабинет. Или ако е направила проверка, тя е била фиктивна. „Тоест, прави се проверка, да бъде угодно на проверяващия и на проверявания“, обясни той.

Начинът е един и същ. „Финикийците много отдавна са го измислили и този начин работи, повярвайте ми“, каза Попов. Той отговори на въпроса за размера на рушветите: „Да кажа по-меко, седмично надвишаващи двукратно тяхната заплата“.

Попов добави, че в ДАИ работят и много съвестни хора, които не нарушават човешките и административни правила. „Но тези хора са мачкани, притискани, привиквани. Повярвайте ми, знам го. И ако някой ме попита, аз ще кажа всичко каквото знам. До сега никой не ми е повикал.“

Източник: Телеграфно подкастът

Колко струва прескачането на теорията

На въпрос колко пари освен цената на курса трябва да плати човек, за да мине теорията, Попов отговори, че най-вероятно сумата е няколкостотин евро.

„Знаете ли, че има много случаи, стотици, да не кажа повече, когато един човек от София ходи да се обучава в Благоевград“, посочи той. Обучението се извършва в Благоевград, но изпитът се полага в Кюстендил, „защото там е верният човек“.

Попов даде и конкретен пример с инспектор от Перник. „Знаете ли, че има инспектор в Перник, който една година не е на работа. Шест месеца има болничен от едно заведение близо до София, казва се Курило, и шест месеца е отпуска. На този човек трябва да му се връчи заповед за прекратяване на правомощията, но го крият и не му връчват тази заповед. Защо? Защото той е много интересен човек. Той е с богато съдебно досие и още едно друго досие, вероятно криминално. Няколко пъти пускахме клипчета как той се бие с шофьорите, които проверява, как се прибират сумите.“

Пример с младеж, който кара с 200 км/ч

Попов даде и актуален пример за нарушения. „Преди две седмици хванаха младеж на Подбалканската линия два пъти преминава през един час с по 200 км/ч. Същия има 8 наказателни постановления и 20 фиша в рамките на година и половина.“

Той сравни ситуацията с Австрия и Германия, където живее 20 години. „Там превенцията е много страшна. Давам пример. Този човек го следят, наблюдават. Неговия номер е вкаран в тяхната система за камерите за наблюдение в града. И този човек го наблюдават повече. Той е в един черен списък. И когато се появи неговия автомобил, към него има концентрация на внимание. Към автомобила и след това към шофьора.“

Доклад за пътищата

Попов спомена и работата на Европейския център за транспортна политика. „Ние от Европейския център за транспортна политика направихме доклад за Околовръстното на Пловдив. Доколкото знам, докладът на Държавната агенция е 70 страници, нашият ще бъде над 500. Ние сме направили оценка на всеки сантиметър.“

Той даде конкретни примери за мантинели: на някои места те трябва да бъдат преместени с метър и половина, за да позволят безопасно отклонение, а на други – да останат, за да предотвратят падане в дере с дълбочина шест метра.

Попов заяви, че е готов да предостави цялата информация, ако бъде поканен от компетентните органи.