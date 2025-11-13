България

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева взриви мрежата

Информацията се оказа напълно невярна, но за кратко предизвика силен отзвук и стотици коментари онлайн

13 ноември 2025, 09:48
П оредна фалшива новина обиколи социалните мрежи. Този път с твърдение за смъртта на актрисата Лара Златарева.

Информацията се оказа напълно невярна, но за кратко предизвика силен отзвук и стотици коментари онлайн.

"Истината е, че всичко премина през няколко етапа. Първо ми се обадиха по телефона и ми казаха: "Да знаеш - в TikTok те отписаха". Попитах: "Какво значи това, не разбирам какво ми говорите?". И тогава разбрах, че съм "починала" в новина в TikTok". Това заяви самата актриса в "Здравей, България”.

В първия момент тя реагирала с усмивка на фалшивата новина за кончината ѝ.

"След като ми  пратиха скрийншот, видях снимката и  умрях от смях. Защото си казах: "Добре, кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?". 

И допълни: "Но както ми беше смешно, започнаха да ми се обаждат страшно много хора. Започнах да получавам съобщения: "Добре ли си? Всичко наред ли е?". И това вече ме притесни. Естествено, че аз много отдавна вече се бях обадила на майка ми, на дъщерите ми. Нито една от тях няма TikTok. Щяха да получат новината пак така – през скрийншот. Майка ми работи сред млади хора, които сигурно имат TikTok. И си казах: "Сега ще започнат да я гледат тъжно". Предупредих ги всички". 

Актрисата сподели, че след като минало време у нея се натруало "усещане за нещо гадно". Тя подчерта, че много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, в което се съобщава за смъртта ѝ.

"Тази жена, Пепа Кънева - сигурно е някакво фалшиво име, но разбрах, че това е реален човек. Реален човек, на който даже му пишат: "Това е фейк, това е фалшива новина, защо го правиш?". И тя даже отговаря: "Не знам защо го правя", обясни Златарева. 

Тя сподели, че случилото се я накарало да се замисли за това каква е силата на всички тези видеа, които са създадени само и единствено с идеята да генерираш гледания.

"Тази жена  даже не събира и лайкове. Но очевидно е готова на всичко. И вече дойде дълбоката философска мисъл - как би могъл да накараш толкова много хора за буквално никакво време да ти отворят даден пост? И как всичко това би могло да бъде в името на нещо позитивно? Видеото има над 163 хиляди гледания", подчерта актрисата.

Източник: NOVA    
