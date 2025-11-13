"Ще заколя първо теб и детето, а после и себе си"- мъж влачил, бил и заплашил приятелката си

С офийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, след като той нападнал жената, с която живее, и ѝ се заканил с убийство.

Инцидентът е станал на 10 ноември 2025 г. в столичния квартал „Гоце Делчев“. По данни на разследването, мъжът хванал жената за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху леглото и я ударил в лицето. От нанесените удари жената е получила лека телесна повреда.

Mъж преби жена насред София

Докато я биел, той ѝ отправил заплаха, като заявил: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“

Случаят се разглежда като домашно насилие. По него е образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянен арест.