Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация

13 ноември 2025, 11:17
Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени
Източник: Getty Images

Ф лорънс Пю няма проблем да бъде откровена – особено когато става дума за честността в киноиндустрията.

29-годишната звезда от предстоящия филм „Thunderbolts“ говори открито в подкаста „The Louis Theroux Podcast“ за противоречивите си преживявания по време на снимки. Актрисата похвали някои координатори по интимност, но критикува други, които според нея правят процеса „странен“ и „неловък“.

„Имам фантастични преживявания с координатори по интимност“, каза Пю. „Но имало е и… пример.“

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация.

„Те просто направиха всичко толкова странно и неловко, че вместо да помогнат, сякаш искаха да бъдат част от снимачната площадка по начин, който не беше полезен“, спомня си тя. „Мисля, че това е професия, която все още се развива.“

Пю – която е участвала както в независими драми, така и в мащабни продукции, включително в любовни сцени с Хари Стайлс в „Не се тревожи, скъпа“ и с Килиън Мърфи в „Опенхаймер“ – сподели, че опитът ѝ обхваща както времето преди, така и след появата на координаторите по интимност.

„Доста съм уверена, чувствам се добре в кожата си и винаги съм успявала да се уверя, че гласът ми се чува“, каза тя. „И все пак, когато се върна назад, си спомням много моменти, в които беше напълно неуместно да ме помолят да направя определени неща или да бъда насочвана по даден начин.“

Звездата от „Лейди Макбет“ призна, че едва през последните години е осъзнала колко важна е ролята на добрия координатор за една интимна сцена – както за качеството на кадъра, така и за сигурността на актьорите.

„Сега вече разбирам по-добре смисъла, след като съм работила с изключителни актьори в секс сцени“, обясни Пю. Тя добави, че целта на координаторите е „да изследват историята – какъв вид интимност се показва, как героите се докосват, от колко време са заедно“.

По думите ѝ, когато интимността се третира професионално, сцената се превръща в естествена част от разказа, а не просто в нещо, което трябва да бъде заснето.

„Всички на снимачната площадка работят усилено, за да усъвършенстват сцената“, каза Пю. „И когато работих с наистина добър координатор, си казах: ‘Ето това ми липсваше – да разбера танца на интимността, а не просто да заснема секс сцена.’“

„Има добри и лоши примери, но именно чрез добрите осъзнах колко ефективен може да бъде този процес“, допълни тя.

По информация на Fox News Digital, екипът на изданието се е свързал с представителите на Пю за допълнителен коментар.

Изявленията на актрисата идват малко след признанието на нейния колега Андрю Гарфийлд, че двамата са „отишли по-далеч, отколкото е било необходимо“ по време на интимна сцена във филма „Живеем във времето“.

Миналата година Гарфийлд сподели, че той и Пю не са чули режисьорите да извикат „Край!“ и затова са продължили сцената по-дълго от планираното.

„Просто защото никога не чухме ‘отрязано’ и се чувствахме в безопасност“, обясни той в интервю с Джош Хоровиц, заснето от фен и качено в X по това време.

