Флорънс Пю разкри за „неуместни искания“ по време на секс сцени

Ф лорънс Пю няма проблем да бъде откровена – особено когато става дума за честността в киноиндустрията.

29-годишната звезда от предстоящия филм „Thunderbolts“ говори открито в подкаста „The Louis Theroux Podcast“ за противоречивите си преживявания по време на снимки. Актрисата похвали някои координатори по интимност, но критикува други, които според нея правят процеса „странен“ и „неловък“.

„Имам фантастични преживявания с координатори по интимност“, каза Пю. „Но имало е и… пример.“

Без да назовава имена или конкретни проекти, британската актриса описа една особено неудобна ситуация.

„Те просто направиха всичко толкова странно и неловко, че вместо да помогнат, сякаш искаха да бъдат част от снимачната площадка по начин, който не беше полезен“, спомня си тя. „Мисля, че това е професия, която все още се развива.“

Пю – която е участвала както в независими драми, така и в мащабни продукции, включително в любовни сцени с Хари Стайлс в „Не се тревожи, скъпа“ и с Килиън Мърфи в „Опенхаймер“ – сподели, че опитът ѝ обхваща както времето преди, така и след появата на координаторите по интимност.

„Доста съм уверена, чувствам се добре в кожата си и винаги съм успявала да се уверя, че гласът ми се чува“, каза тя. „И все пак, когато се върна назад, си спомням много моменти, в които беше напълно неуместно да ме помолят да направя определени неща или да бъда насочвана по даден начин.“

Звездата от „Лейди Макбет“ призна, че едва през последните години е осъзнала колко важна е ролята на добрия координатор за една интимна сцена – както за качеството на кадъра, така и за сигурността на актьорите.

„Сега вече разбирам по-добре смисъла, след като съм работила с изключителни актьори в секс сцени“, обясни Пю. Тя добави, че целта на координаторите е „да изследват историята – какъв вид интимност се показва, как героите се докосват, от колко време са заедно“.

По думите ѝ, когато интимността се третира професионално, сцената се превръща в естествена част от разказа, а не просто в нещо, което трябва да бъде заснето.

„Всички на снимачната площадка работят усилено, за да усъвършенстват сцената“, каза Пю. „И когато работих с наистина добър координатор, си казах: ‘Ето това ми липсваше – да разбера танца на интимността, а не просто да заснема секс сцена.’“

„Има добри и лоши примери, но именно чрез добрите осъзнах колко ефективен може да бъде този процес“, допълни тя.

Изявленията на актрисата идват малко след признанието на нейния колега Андрю Гарфийлд, че двамата са „отишли по-далеч, отколкото е било необходимо“ по време на интимна сцена във филма „Живеем във времето“.

Миналата година Гарфийлд сподели, че той и Пю не са чули режисьорите да извикат „Край!“ и затова са продължили сцената по-дълго от планираното.

„Просто защото никога не чухме ‘отрязано’ и се чувствахме в безопасност“, обясни той в интервю с Джош Хоровиц, заснето от фен и качено в X по това време.