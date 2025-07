COVID-19 ускори стареенето на мозъка ни

П андемията от COVID-19 е „значително“ ускорила процеса на стареене на мозъка – дори сред хора, които никога не са били заразени с вируса, сочи ново научно изследване.

Според учените, стресът, породен от продължителната изолация и несигурността около глобалната криза, е оказал „вредно“ въздействие върху здравето на населението.

COVID Stress May Have Aged Brains Faster



A new study suggests that simply living through the Covid-19 pandemic accelerated brain ageing in many people, even those never infected.



Researchers analyzed brain scans from nearly 1,000 adults and found their brains appeared older