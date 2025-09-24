ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

У реждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Това заяви днес говорител на Европейската комисия. Той потвърди, че ЕК е получила писмо от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за България.
"Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията", каза говорителят и добави: "Ще отговорим на писмото".
"Държавите от ЕС трябва да се намесват в такива случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение", каза говорителят.
"На 9 юли Съветът на ЕС одобри допълнение към българския ПВУ, впоследствие България внесе искане за второ плащане. От 23 юли предприехме оценка на това искане с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията", посочи говорителят.
"Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията", поясни той.
По-рано днес групата "Обнови Европа" в Европейския парламент обяви в X, че задържането на варненския кмет е "доказателство за отстъплението на демокрацията" в България. Групата призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за България, докато се спре използването на институциите срещу опозицията.
