Еди Рама отговори на МВнР на България

А лбанският премиер Еди Рама реагира в Twitter с отговор на Министерството на външните работи на България, което окачестви като “непредизвикани” негови изявления и коментари, направени на Стратегически форум в Блед, Словения, преди два дни.

Рама казва, че някой трябва спокойно да преведе изявлението му, което съдържа същите коментари като през юни.

МВнР с остра позиция срещу "антибългарски изявления" на Еди Рама

Maybe someone should help our Bulgarian Foreign Ministry friends with the calm translation of my answer in Bled about how Bulgaria blocked the opening of accession talks for 🇦🇱&🇲🇰 when finally all the others agreed after 8 long years! I simply repeated same things I said in June.