Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Максималните температури в сряда ще са между 10° и 15°

7 април 2026, 13:26
Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Д ъжд и сняг за Великден - такава ще е празничната изненада на времето според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Студен северозападен фронт ще донесе застудяване, валежи и условия за мокър сняг в отделни райони, особено в нощните часове и по високите места.

През нощта вторник срещу сряда на отделни места, главно в източните райони ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад малко ще отслабне и ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще бъдат между и 10°, в София – около

В сряда ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони.

В София максималните температури ще са около  12°.

Източник: НИМХ

За сряда в цялата страна е обявен жълт код за силен вятър, показва картата за опасни явления на НИМХ.

Източник: НИМХ

При обявен жълт код за силен вятър от НИМХ предупреждават за възможни опасности от летящи във въздуха предмети. От института съветват гражданите да бъдат внимателни, тъй като са възможни локални затруднения и нарушения на обичайните дейности на открито.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

През следващите дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания; застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.  

Източник: НИМХ

Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък - предимно между 7° и 12°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.

Източник: НИМХ

От събота валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, от събота на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък - предимно между и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между и 14°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток, а в събота ще е слаб, най-често от изток-югоизток.

В неделя ще се ориентира от северозапад, в понеделник - от североизток; ще се усили до умерен.

Във вторник вероятността за валежи намалява, ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще се повишат.

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Последни новини

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 24 минути

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 28 минути

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

Истанбул

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Свят Преди 1 час

.

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Любопитно Преди 1 час

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 1 час

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 1 час

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Любопитно Преди 1 час

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 1 час

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

„Време за надежда“ по Великден

„Време за надежда“ по Великден

Любопитно Преди 1 час

Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 1 час

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

<p>Луната ще &quot;отхапе&quot;&nbsp;малка част от слънчевия диск в България&nbsp;</p>

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 1 час

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 1 час

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

,

„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

Любопитно Преди 2 часа

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

Свят Преди 2 часа

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 2 часа

<p>&quot;Културен хероин&quot;:&nbsp;Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?</p>

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Свят Преди 2 часа

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Най-сладкият отбор: Великденът на Парис Хилтън разтопи мрежата

Edna.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Обявиха жълт код за опасно време в цяла България

Nova.bg