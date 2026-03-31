България

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и силен оток на дясното око

31 март 2026, 12:00
З адържани са двама чужди граждани за побой над украинец в курорта Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал в понеделник около 14:00 ч. в района на базар "Палма". По първоначални данни украински гражданин е бил нападнат и пребит от няколко мъже.

Потърпевшият е открит с окървавено лице и силен оток в областта на дясното око, след което е транспортиран в Университетска многопрофилна болница за активно лечение– Бургас. 

От полицията уточняват, че са задържани извършителите – 27-годишен молдовски гражданин и 19-годишен украински гражданин, за срок до 24 часа.

Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
украинец слънчев бряг побой
