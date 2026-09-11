България

ДСБ и „Да, България“ ще подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев

Националният съвет на партията взе единодушно решение да застане зад кандидатпрезидентската двойка

Обновена преди 1 час / 11 септември 2026, 12:09
ДСБ и „Да, България“ ще подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев
Народните представители от парламентарната група на „Демократична България“ Ивайло Мирчев (вляво) и Божидар Божанов (вдясно) дават брифинг пред медиите в Народното събрание   
Източник: БТА
  • Националният съвет на „Да, България“ единодушно подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, като партията ги определи като проевропейска кандидатура.
  • Партията очаква ДСБ и „Продължаваме промяната“ също да обявят решенията си; от „Да, България“ заявиха, че Гюров ще търси широка подкрепа отвъд партийните ядра, включително сред десните избиратели на ГЕРБ.
  • Божидар Божанов отрече каквито и да било договорки с ГЕРБ, а Ивайло Мирчев атакува Бойко Борисов и поиска Илияна Йотова публично да обясни мотивите за помилването на осъден наркопласьор.

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Националният съвет на "Да, България" взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев, обяви съпредседателят на партията и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.

Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че е човекът, който може да води България напред и в Европа, заяви той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов каза, че заседанията на партийните органи на "Демократи за силна България" (ДСБ) и на "Продължаваме промяната" са насрочени по различно време, но очаква и те скоро да излязат с решение и да го обявят.

На въпрос относно търсене на подкрепа от избирателите на ГЕРБ, Божанов каза, че заявката на Гюров е, че ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Президентските избори са мажоритарни и това е пътят към успеха, посочи съпредседателят на "Да, България". 

Президент на България се избира с гласовете на българските граждани, а не с договорки в партийни централи, коментира той. "Призивът на кандидатите е към българските граждани и ние сме убедени, че няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха в инициативния комитет на г-жа Йотова, няма да заблудят десните, проевропейските избиратели на ГЕРБ и те ще направят своя избор", заяви Божанов.  

На въпрос във връзка с думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отрече да има договорки с ГЕРБ. "Борисов вчера толкова глупости наговори - някакви сделки за президентски избори, някакви такива абсурдни неща. Нищо от това, което каза Борисов вчера, не е вярно, няма сделки, няма фиксирани неща и колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре", каза Божанов. 

Ивайло Мирчев коментира, че "г-н Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот". "Тъй като в момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да кандидатира за президент, а трябва на разпадащия се ГЕРБ да обясни, че за местните избори той не е останал сам, че ще търси партньорства, защото най-големият му партньор и той гледа да се спаси, и затова г-н Бойко Борисов се занимава с интриги", каза Мирчев. Той посъветва Борисов, вместо да се занимава с интриги и да обикаля страната, да намери някой, който да му зададе въпроса, верни ли са заключенията на американската държава, че е получавал пари от Васил Божков за протекция на неговите лотарии в България.  

Ивайло Мирчев коментира още, че президентът Илияна Йотова трябва да оповести мотивите за помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван отново е хванат с пет килограма кокаин. Йотова да излезе и да направи публични мотивите, с които е бил освободен въпросният наркопласьор, призова той.

Изпълнителният съвет на ПП "Демократи за силна България" също взе решение да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент на Република България.

"Ние от ДСБ виждаме в кандидата за президент, в кандидата за вицепрезидент и в състава на Инициативния комитет, който ги издига, хора, които ще гарантират, че българското общество ще съхрани постигнатото през последните три десетилетия и ще го използва с поглед напред, в бъдещето, за ускорено икономическо и социално развитие. Хора, които няма да допуснат промяна в европейската ориентация на националната политика и ще засилят позициите на България в една все по-единна Европа. Хора, които ще работят за съхраняване на конституционната демокрация, баланса и разделението на властите и за изграждане на силна правова държава, в която силовите структури служат единствено на обществото, без да упражняват нелегитимна власт върху правосъдието, медиите и бизнеса.

В Андрей Гюров и Георги Кандев виждаме кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля - да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствена алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление.

Затова ДСБ заявява еднозначна и безусловна подкрепа на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент на Република България.

Възлага на Националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от "Да, България", членовете на Инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията", обявиха от ДСБ.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
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