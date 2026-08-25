Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

Г ДБОП разбил канал за трафик на наркотици по вода при специализирана операция в Бургаско.

При акцията са иззети над 120 килограма марихуана, предаде NOVA.

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

Полицейските действия са проведени в две населени места в региона.

Задържани са трима души, чиято съпричастност към престъпната дейност се проверява.

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Антимафиотите са установили и нов начин за прехвърляне на наркотиците - под вода.

Източник: ГДБОП

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Разследването продължава, като се изясняват мащабът на канала и ролята на задържаните.