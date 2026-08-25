Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

Г ДБОП разбил канал за трафик на наркотици по вода при специализирана операция в Бургаско.
При акцията са иззети над 120 килограма марихуана, предаде NOVA.
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Полицейските действия са проведени в две населени места в региона.
Задържани са трима души, чиято съпричастност към престъпната дейност се проверява.
Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция
Антимафиотите са установили и нов начин за прехвърляне на наркотиците - под вода.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.
Разследването продължава, като се изясняват мащабът на канала и ролята на задържаните.