5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

Ето някои несправедливо пренебрегвани подробности за живота, музиката и наследството на маестрото от XVIII век

23 декември 2025, 13:26
В олфганг Амадеус Моцарт е един от най-емблематичните класически композитори в историята на музиката. Той е роден на 27 януари 1756 г. в Залцбург – днес голям австрийски град, но по онова време част от отдавна несъществуващата Свещена Римска империя.

През живота си Моцарт е изключително плодовит, създавайки стотици музикални произведения, които и днес се изпълняват по целия свят – сред тях симфонии, меси, опери и концерти. Нито един жанр на западната класическа музика от този период не остава незасегнат от неговия гений.

Въпреки всички тези суперлативи, около Моцарт продължават да съществуват изненадващо много малко известни факти. Ето някои несправедливо пренебрегвани подробности за живота, музиката и наследството на маестрото от XVIII век.

1. Императрица Мария Терезия го нарича „безполезен“

Моцарт започва да композира музика едва на петгодишна възраст, а на седем години вече обикаля Европа на концертни турнета. Разбира се, не сам – баща му Леополд по същество изпълнява ролята на негов мениджър.

Подобно на съвременните музикални суперзвезди, Моцарт е общувал и с представители на кралските дворове. В един момент ерцхерцог Фердинанд – син на императора на Свещената Римска империя Франц I – дори обмисля да го назначи за професионален композитор в двора си. За съжаление на Моцарт, идеята е отхвърлена от майката на Фердинанд, императрица Мария Терезия, която не проявява интерес да наема – по нейните думи – „безполезни хора“. Диваци.

И все пак, може би самият Моцарт е имал повод тайно да се почувства поласкан. Както знаем днес, дори най-великите музикални гении имат своите яростни критици.

2. Моцарт е имал изключително талантлива сестра

Сестрата на Моцарт е родена четири години преди него и се казва Мария Анна. Известна с галеното име Нанерл, тя според съвременните свидетелства е била изключително обещаваща музикантка и композиторка. В ранните години тя дори се включва в концертните турнета на брат си.

За съжаление, кариерата ѝ като гастролираща изпълнителка е прекъсната, когато достига възраст за брак. Да се утвърди като професионална композиторка просто не е било реалистична възможност за жена през XVIII век, поради което тя е насърчавана да се омъжи.

3. Моцарт е водил пъстър любовен живот

Дали Моцарт в ергенските си години може да бъде наречен женкар е спорен въпрос, особено предвид строгото му католическо възпитание. Въпреки това е известно, че той е имал няколко романтични авантюри.

Съществува дори история, според която Моцарт се запознава с Мария Антоанета, когато и двамата са деца, влюбва се в нея и заявява намерението си да се ожени за нея. Независимо дали тази история е напълно достоверна, като възрастен композитор Моцарт безспорно попада в редица неловки романтични ситуации.

По време на пътуване до Манхайм в края на 1770-те години той среща и се влюбва в сопраното Алойзия Вебер. След като тя отхвърля предложението му за брак, Амадеус насочва вниманието си към нейната сестра Констанца. Двамата сключват брак през 1782 г., въпреки сериозното неодобрение на баща му.

4. Една популярна история за Моцарт може да се окаже мит

Какво всъщност знаете – или мислите, че знаете – за Моцарт? Вероятно сте чували историята, че той е присъствал на изпълнение на „Miserere“ от италианския композитор Грегорио Алегри и по-късно е записал цялото произведение по памет. Това безспорно звучи впечатляващо, но има основателни причини да се съмняваме в автентичността на разказа.

Една от тях е, че изпълнението се е състояло в Сикстинската капела, а самата композиция е била собственост на Ватикана. Следователно, като набожен католик, Моцарт е могъл да направи оторизирано копие.

Освен това, малко след предполагаемия инцидент папата удостоява Моцарт с рицарско звание, като го приема в Ордена на Златната шпора. Това прави малко вероятно композиторът да е извършил нещо, което би могло да предизвика гнева на Ватикана.

5. Моцарт умира при мистериозни обстоятелства

Моцарт умира едва на 35-годишна възраст – на 5 декември 1791 г. Каква е причината за смъртта му? Отговорът остава неясен и до днес. Със сигурност се знае единствено, че той се разболява внезапно, а заболяването се оказва фатално.

През годините са изказвани множество теории за причината за смъртта му, сред които стрептококова инфекция на гърлото, туберкулоза, сифилис и ревматична треска.

Неяснотата около последните дни на Моцарт дори подхранва спекулации, че той е бил отровен от съперник композитор. Тази версия е драматизирана в пиесата на Питър Шафер „Амадеус“ от 1979 г., както и в едноименния филм от 1984 г.

Източник: www.history.co.uk    
