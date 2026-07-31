България

До 38° през следващите дни: България отново е в плен на горещините

Максималните температури ще достигнат 38°, по Черноморието ще бъде по-прохладно

Обновена преди 9 часа / 31 юли 2026, 06:25
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  • В петък времето в България ще бъде слънчево и горещо с температури до 36° - няма обявени предупредителни кодове, а условията ще са подходящи за пътувания и активности на открито при добра защита от жегата.
  • През почивните дни се очаква още по-сериозно затопляне - максималните температури ще достигат 33-38°, като по Черноморието ще са около 29-32°, с добри условия за плаж и морски дейности.
  • Заради високите температури специалистите препоръчват повече вода, ограничаване на престоя на слънце между 11:00 и 17:00 ч. и внимание към риска от дехидратация и топлинно изтощение, особено при уязвими групи.

В петък ще бъде отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток.

Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето.

В София максималните температури ще бъдат около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 31.07.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 31.07.2026 г. Източник: НИМХ

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

През почивните дни времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 1 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 1 август 2026 г. Източник: НИМХ

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието - между 29°-32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 август 2026 г. Източник: НИМХ
  • Какво е подходящо да правим в петък?

Спорт на открито - колоездене, бягане, йога или други тренировки са добра идея, ако се провеждат рано сутрин или в по-късните часове на деня, когато жегата е по-слаба.

Пътувания и събития на открито - стабилното време и липсата на опасни явления са подходящи за екскурзии, пикници, срещи с приятели и различни летни занимания.

Препоръчително е:

  1. да се носи достатъчно вода и да се използва слънцезащита заради високите температури между 31° и 36°;
  2. да се избягва продължителен престой на пряко слънце в най-топлите часове на деня;
  3. при планински активности да се избира подходящ маршрут и да се съобрази времето за изкачване с високите температури;
  4. ако сте край морето, да се възползвате от добрите условия за плаж и водни активности, като се спазват основните правила за безопасност.

През почивните дни, когато температурите ще се повишат допълнително, най-подходящи ще бъдат местата край вода, планинските райони и активностите в ранните и вечерните часове.

  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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