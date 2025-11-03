България

До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

Максималните температури ще са между 17° и 22°

3 ноември 2025, 06:30
Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Крал Чарлз III и кралица Камила

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Акция

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

"Нестандартен бохем с хаплив хумор": Изпратихме Иван Тенев в последния му път

В понеделник преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще са между 17° и 22°.

В София максималната температура ще бъде около 19°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.ю

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.

Атмосферното налягане ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца.

На 4 и 5 ноември ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, във вторник на много места из цялата страна, а в сряда главно в източната половина от страната. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен, в сряда ще отслабне и ще се ориентира от север.

Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 10° и 15°, а минималните ще се задържат без съществена промяна.

Прогноза за времето Температури Мъгла Дъжд Облачност Вятър Черноморие Планини София Атмосферно налягане
