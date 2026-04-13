Капанът на „невидимия труд“: Защо жените са на ръба на силите си

Ж ените все по-често започват да се оплакват от емоционално опустошение и прегаряне. Принудителната изолация по време на пандемията, постоянният стрес от военни конфликти по света, съчетанието от професионални задължения, домакински задължения и грижи за близки само задълбочава емоционалния смут.

Украинската информационна агенция (UNN) проучи какво казва науката за емоционалното прегаряне при жените, кои фактори имат най-голямо влияние върху изтощението и как да се поддържа баланс между различните роли, без да се навреди на психичното здраве.

Какво е „прегаряне“ с прости думи?

В ежедневния език „прегаряне“ често се използва за описание на всяка изключителна умора, раздразнителност или преумора. Но Световната здравна организация (СЗО) използва термина по-конкретно.

Прегарянето е състояние, което възниква от хроничен, неуправляем стрес на работното място. Ключовите му характеристики са изтощение, вътрешна дистанция или цинизъм по отношение на работата и намалено чувство за професионална ефикасност.

СЗО изброява основните рискове за психичното здраве на работното място като прекомерно натоварване, висок работен ритъм, липса на контрол върху задачите, дълго или негъвкаво работно време, липса на подкрепа от колеги или ръководители, тормоз, насилие, дискриминация и неяснота в ролите. Всички те могат да бъдат изтощителни сами по себе си. Когато към това добавите тежестта на домакинските задължения, които не изчезват след края на работния ден, напрежението става непрекъснато.

Наистина ли жените са по-склонни да изпитват прегаряне?

Проучванията не потвърждават, че жените винаги и навсякъде „прегарят“ повече от мъжете. Близо 200 научни публикации в тази област, публикувани на платформата ScienceDirect, показват, че жените средно са малко по-склонни да съобщават за емоционално изтощение, докато мъжете са по-склонни да демонстрират деперсонализация, т.е. откъсване от хората и работата. Авторите подчертават, че разликата зависи от това кой компонент на прегарянето се оценява, както и от работния контекст.

В същото време, в редица професии (особено в медицината и грижите за болни, немощни или деца), жените са по-склонни да съобщават за емоционално изтощение и да демонстрират повишена степен на прегаряне.

Така, проучване, проведено сред лекари, показа че жените лекари са по-склонни да изпитват прегаряне, а също така се сблъскват с фактори, които го изострят: дискриминация, претоварване, по-малка автономност и натиск да съчетават работа и семейни роли.

Защо рискът от прегаряне е по-висок при жените, отколкото при мъжете

Като начало, струва си да се разбере, че доминиращият фактор, когато става въпрос за рисковете от прегаряне, е разпределението на работното натоварване, а не полът. Според СЗО , 67% от жените работят в платени здравни и социални дейности в световен мащаб и извършват приблизително 76% от всички неплатени грижи.

На свой ред, Международната организация на труда (МОТ) съобщи през 2024 г. , че през 2023 г. 708 милиона жени по света са били извън пазара на труда поради грижи за близките си, в сравнение с 40 милиона мъже. Посочената статистика илюстрира неравномерното разпределение на отговорностите, което пряко влияе върху възстановяването, времето за сън, лечението, почивката и основните жизнени потребности.

Заслужава да се отбележи също, че систематичен преглед от 2025 г. относно конфликта между работата и семейните отговорности при жените показва връзка между т. нар. двойно присъствие и риска от физически и психически проблеми.

Изследователите свързват този ефект с количеството домакинска работа, условията на платена работа и психосоциалните фактори в организацията на работата.

Друг преглед отбелязва, че неплатената домакинска работа и работата по полагане на грижи са свързани с по-голямо психическо натоварване, по-лошо качество на живот, по-високи нива на тревожност и депресивни симптоми, особено когато жената няма достатъчно време за почивка и грижа за себе си.

Какви сигнали не бива да се пренебрегват, за да се поддържа емоционалното здраве?

Специалистите по психично здраве – психолози, психотерапевти и психиатри – подчертават, че в ранните етапи прегарянето може да не прилича на пълно изтощение. През този период жената може да се сблъска със следните явления:

загуба на мотивация;

намалено самочувствие;

емоционална острота;

избягване на трудни задачи;

забавяне на работното място;

отказ от почивка;

работа без почивки.

Човек все още може да поддържа привидна продуктивност, но това изисква изразходване на все повече и повече умствени ресурси, които вече стават ограничени.

Отделен тревожен сигнал е, когато дори продължителната почивка не възстановява чувството за ресурс. Ако след уикенд или няколко свободни вечери жената се чувства изтощена, не може да събере мислите си, чувства се виновна за всяка пауза и постепенно губи интерес към работата, не става въпрос за банална умора след натоварена работна седмица.

Как да поддържаме баланс между ролите и задачите и да не се изтощим

Първата стъпка е да спрете да оценявате емоционалното и физическото си състояние „на око“. Експертите съветват първо да определите какво точно причинява психоемоционалния стрес: прекомерна отговорност, несигурност, трудни отношения с колеги, липса на подкрепа или невъзможност за съчетаване на работен график със семейните задължения.

За целта е логично да записвате поне в продължение на една седмица какво всъщност отнема време и какво отнема най-много енергия. Такъв одит ви позволява да видите не само платената работа, но и „невидими дупки“, през които „изтичат“ ресурси: планиране на живота, грижи и постоянна онлайн достъпност.

Втората стъпка е да се възвърне известен контрол. СЗО изрично посочва липсата на контрол върху количеството работа като един от рисковете за психичното здраве.

А експертите от Фондацията за психично здраве съветват редовно да се преглеждат приоритетите, да се следи действителната продължителност на работното време, да се говори, когато изискванията станат прекомерни, и да не се бърка дългото работно време с ефективността.

На практика това означава да имате възможност да имате определено начало и край на работния ден, почивки, време за домакинска работа и отделно време, за да бъдете сами със себе си, или за размисъл, „рестартиране“ или просто да се грижите за собственото си тяло.

Третата стъпка е да се поставят граници. Психотерапевтите насърчават жените съзнателно да разделят работата от личното си време, особено ако работят дистанционно:

да не отговаря на официални съобщения вечер и преди началото на работния ден;

не отлагайте работните задачи за уикенда;

не отменяйте почивката си поради натрупани дребни проблеми.

Използвайте обедната си почивка като пауза, а не като резервен интервал за изпълнение на задачи.

Четвъртата стъпка е да се чувствате свободни да промените условията си на труд или самата работа, ако това влошава психическото и физическото ви благополучие, да прегледате натовареността си (работа и дом) и да делегирате домакинските задължения.

Ако човек постоянно работи извънредно, няма подкрепа, сблъсква се с дискриминация или живее в състояние на постоянен стрес, няколко дни почивка и грижа за себе си няма да премахнат причината за изтощението.

Кога да потърсите помощ

Търсенето на допълнителна подкрепа от специалисти е необходимо, когато стресът продължава дълго време, засяга ежедневието, причинява тежък дистрес, нарушава съня, концентрацията, взаимоотношенията или способността за изпълнение на обичайните задължения. По-добре е да спрете претоварването, преди то да доведе до дългосрочен срив или загуба на работоспособност.