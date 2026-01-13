България

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

Максималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°

13 януари 2026, 06:23
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

В Русе учениците се връщат в клас

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

В ъв вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат предимно между и.

В София максималните температури ще са около .

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат междуи . Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
Метеорологична прогноза Атмосферно налягане Температури Вятър Облачност Сняг Планини Черноморие Затопляне София
13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

В Русе учениците се връщат в клас

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Кой има имен ден на 13 януари

Преди 11 минути
До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне
До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

Преди 1 час
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 1 час
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 40 минути

Руски ракети удариха Киев и Харков, има загинал

Свят Преди 55 минути

Други трима са ранени

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 57 минути

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете месо

Любопитно Преди 1 час

Отказването от месо променя тялото на клетъчно ниво

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Свят Преди 9 часа

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Свят Преди 9 часа

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Свят Преди 10 часа

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Свят Преди 11 часа

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Свят Преди 12 часа

Масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 12 часа

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Свят Преди 14 часа

Русия: Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 14 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Любопитно Преди 15 часа

Мери Тръмп, отчуждената племенница на президента Доналд Тръмп, разкри за първи път публично, че се е оженила през октомври

Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Свят Преди 15 часа

Проучване на Бюрото за преброяване на населението разкрива основните промени в трудовия пазар на САЩ от 60-те години на миналия век, като показва възхода на технологичните и свързаните с услугите професии и спада на секретарските позиции и традиционните роли

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Свят Преди 15 часа

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Свят Преди 15 часа

Украйна отрече свалянето на самолета

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Любопитно Преди 15 часа

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

