България

Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско

23 март 2026, 14:23
С триктен контрол върху движението на животни и строги проверки по границата с Гърция са сред основните мерки, набелязани на заседание на Областната епизоотична комисия в Областна администрация - Хасково. Междуинституционалната среща бе свикана заради усложнената епизоотична обстановка в Гърция и Кипър.

БАБХ свиква Кризисен щаб заради шап в Гърция

По време на заседанието новоназначеният директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Христо Тодоров представи данни за регистрирани огнища на шарка по дребните преживни животни на гръцкия остров Лесбос и случаи на шап в Кипър.

Сред основните мерки, набелязани на заседанието, са: засилен граничен контрол и проверки на всички превозни средства, транспортиращи животни, недопускане на внос на дребни преживни животни от Гърция, задължително придвижване на животни само с ветеринарномедицински документи, както и засилени проверки във вътрешността на областта с цел предотвратяване на нерегламентиран транспорт.

Шарка по овцете в Северна Гърция, забрана за пазара на животни у нас

Забранява се и провеждането на пазари за животни.

За проверките по границата са изготвени графици за дежурства на екипи на ОДБХ в координация с „Гранична полиция“ и други институции за постоянен контрол. От ОДБХ подчертаха, че най-рисковият фактор за разпространение на заболяванията е нерегламентираното движение на животни без документи. При установени нарушения ще се прилага цялата строгост на закона.

Забраниха движението на овце и кози в България заради шарката

Особено внимание ще бъде насочено към повишаване на биосигурността в животновъдните обекти и информиране на стопаните за необходимите превантивни действия, беше посочено на заседанието.

Д-р Тодоров припомни, че в региона на Хасково наличието на шап, който е силно заразен, е регистрирано преди около десет години, в Симеоновградско. Шарка е имало през 2025 година. Към момента през тази година в областта няма регистрирани случаи на заболяванията, но рискът остава висок заради близостта до засегнати райони, подчерта той.

Чумата по овце и кози в Гърция и Румъния: Има ли риск за България

Областният управител Гинка Райчева съобщи, че ще бъде издадена заповед с конкретните мерки, а до общините ще бъдат изпратени указания за свикване на местни епизоотични комисии и информиране на населението.

Заради утежняващата се епизоотична обстановка в Гърция и Кипър и сериозната опасност от навлизането на шап у нас от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха, че се създава национален оперативен кризисен щаб за заболявания от категория „А“ на територията на страната, с председател заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Красимир Колев.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се появиха хванати за ръце в Токио

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Последни новини

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Любопитно Преди 14 минути

Самата дума е съкращение от японското „хентай сейоку“, което буквално се превежда като „перверзия“

Пак отложиха делото за стрелбата в ресторант "4You" в Слънчев бряг

Пак отложиха делото за стрелбата в ресторант "4You" в Слънчев бряг

България Преди 45 минути

Случаят е от 8 юни 2016 година

Гюров изпраща за проверка сигнали за избора на европейски прокурор

Гюров изпраща за проверка сигнали за избора на европейски прокурор

България Преди 59 минути

Материалите му бяха предоставени от Георги Георгиев от БОЕЦ

Анна Курникова и Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете

Анна Курникова и Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете

Любопитно Преди 1 час

Повече от три месеца след раждането на четвъртото си дете от дългогодишния си партньор Енрике Иглесиас, бившата тенис звезда най-накрая разкри името на момченцето им по изключително непринуден начин

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

България Преди 1 час

Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години, отбеляза Емил Дечев

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

България Преди 1 час

Министерският съвет сезира Съда и посочи, че решението на НС нарушава принципа на разделение на властите

<p>Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара</p>

МВнР: Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара

България Преди 2 часа

Подадени са 44 000 заявления за гласуване в чужбина, с близо 10 000 повече от предходния вот

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

България Преди 2 часа

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

Свят Преди 2 часа

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Любопитно Преди 2 часа

Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения

Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения

Свят Преди 2 часа

Опозиционната СДП на Янез Янша губи само с няколко хиляди гласа

„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

Любопитно Преди 3 часа

В новите си мемоари Лайза Минели разкрива тежкото си детство като болногледач на своята майка Джуди Гарланд, бореща се със зависимости и натиска на Холивуд, но подчертава и нейния неподозиран хумор и сложния им път от обич до съперничество

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Свят Преди 3 часа

„Всеки опит на враг да атакува иранските брегове или острови“ ще доведе до това „всички маршрути за достъп и комуникационни линии в Персийския залив и крайбрежията да бъдат минирани с различни морски мини“, се казва в изявлението на Съвета по отбраната

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Свят Преди 3 часа

Полицията разследва престъпление от омраза

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

Любопитно Преди 3 часа

AI момичето Джесика Фостър натрупа милион последователи с фалшиви военни снимки и подкрепа за Тръмп, разкривайки нова стратегия за политическа пропаганда и монетизация чрез генерирани образи, които заличават границата между реалност и илюзия

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Силата да продължиш: Историята на скейтбордистката Бруклин Хури години след съдбоносната атака

Edna.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

По спешност: Тодор Янчев извика нов играч за мачовете с Гибралтар и Азербайджан

Gong.bg

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

Gong.bg

МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

Nova.bg

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Nova.bg