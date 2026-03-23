Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско

С триктен контрол върху движението на животни и строги проверки по границата с Гърция са сред основните мерки, набелязани на заседание на Областната епизоотична комисия в Областна администрация - Хасково. Междуинституционалната среща бе свикана заради усложнената епизоотична обстановка в Гърция и Кипър.

По време на заседанието новоназначеният директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Христо Тодоров представи данни за регистрирани огнища на шарка по дребните преживни животни на гръцкия остров Лесбос и случаи на шап в Кипър.

Сред основните мерки, набелязани на заседанието, са: засилен граничен контрол и проверки на всички превозни средства, транспортиращи животни, недопускане на внос на дребни преживни животни от Гърция, задължително придвижване на животни само с ветеринарномедицински документи, както и засилени проверки във вътрешността на областта с цел предотвратяване на нерегламентиран транспорт.

Забранява се и провеждането на пазари за животни.

За проверките по границата са изготвени графици за дежурства на екипи на ОДБХ в координация с „Гранична полиция“ и други институции за постоянен контрол. От ОДБХ подчертаха, че най-рисковият фактор за разпространение на заболяванията е нерегламентираното движение на животни без документи. При установени нарушения ще се прилага цялата строгост на закона.

Особено внимание ще бъде насочено към повишаване на биосигурността в животновъдните обекти и информиране на стопаните за необходимите превантивни действия, беше посочено на заседанието.

Д-р Тодоров припомни, че в региона на Хасково наличието на шап, който е силно заразен, е регистрирано преди около десет години, в Симеоновградско. Шарка е имало през 2025 година. Към момента през тази година в областта няма регистрирани случаи на заболяванията, но рискът остава висок заради близостта до засегнати райони, подчерта той.

Областният управител Гинка Райчева съобщи, че ще бъде издадена заповед с конкретните мерки, а до общините ще бъдат изпратени указания за свикване на местни епизоотични комисии и информиране на населението.

Заради утежняващата се епизоотична обстановка в Гърция и Кипър и сериозната опасност от навлизането на шап у нас от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха, че се създава национален оперативен кризисен щаб за заболявания от категория „А“ на територията на страната, с председател заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Красимир Колев.