Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Л уис Хамилтън разговаряше с Колман Доминго на първия ред на ревюто на Ralph Lauren по време на Седмицата на модата в Милано, като двамата обменяха впечатления за мъжка колекция, обхващаща всичко от банкерско райе до наслоени фестивални облекла.

Модният гигант показва мъжка мода в своето величествено миланско палацо през последните два сезона. В петък вечер събитието привлече престижна публика, сред която бяха и звездата от „Луди богати азиатци“ Хенри Голдинг, актьорът от „Отмъстителите“ Том Хидълстън, както и американският актьор Скот Истууд.

Отвън ентусиазирани фенове пренебрегнаха горещата вълна, за да зърнат пристигащите знаменитости, и бяха възнаградени, когато тайландският актьор Ничакун Кхаджорнборирак (с прякор Мийн) и корейският актьор Ким У-бин се обърнаха и помахаха на снимащата тълпа. Доминго пък се подхлъзна на влизане, докато се връщаше към колата си, за да вземе своето ветрило.

„Нямаше как да оставя това ветрило в колата. Тогава токът ми просто се плъзна, но се разминах. Важното е, че взех ветрилото, това беше най-ценното“, сподели Доминго след вечерното шоу, което последва много горещ и влажен ранен летен ден в Милано.

От Бруклин до Хемптънс

Дневните костюми от луксозната линия Purple на Ralph Lauren бързо отстъпиха място на официални ризи за смокинг и твърди папийонки под дълги палта от накъсан деним с протрити детайли. Визиите бяха завършени с килнати настрани барети, авиаторски очила и верижки за джобни часовници.

„Днес усетих вдъхновение от 20-те години на миналия век“, каза Доминго, спирайки, за да послуша свирещия на заден план Нат Кинг Коул. „Това напомня за видяното днес – смесица от старо и ново.“

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От по-ежедневна страна, цветни карирани десени (мадрас) обединяваха по-спортната колекция Polo, съставена от наслоени плетива, ръгби тениски и леки пухени якета, по-подходящи за планински фестивал или нощно парти на плажа, отколкото за миланските горещини. Някои визии изглеждаха извадени директно от „Наръчника на колежанеца“ (Preppy Handbook), където розовото и зеленото се сблъскваха хармонично. По забавен начин популярният мотив с мечето Polo Bear върху плетивата носеше същите тоалети като тези на подиума.

„Видях красиви шалове за вратовръзки и жилетки, смесени с работно облекло – все неща, които обичам в стила на Ралф. Той пренася елементите от деня към нощта, от улицата и градските общности към Ийст Хемптън“, добави Доминго. „Беше чудесен микс. Сякаш се качваш в кола от Бруклин и отиваш в Ийст Хемптън – чувстваш, че си точно на мястото си.“

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От линията Purple до Polo: вечни аксесоари

Официалните и ежедневните визии постепенно се сляха в цялата колекция, без оглед на повода. Подборът на моделите на подиума също беше приобщаващ по отношение на възраст и раса.

Копринените шалове, акцентиращи върху костюмите, се превърнаха в цветни бандани при ежедневните визии. Вратовръзките станаха колани и бяха зашити заедно, за да оформят чанти, което загатна за актуалната тенденция за рециклиране и повторна употреба. Обувките варираха от кожени рибарски сандали до кадифени пантофи, еспадрили и водоустойчиви ботуши. При чантите мъжете могат да избират между платнени торби с логото на Ralph Lauren или луксозни папки и чанти от змийска кожа.

Истууд сподели, че е хвърлил око именно на чанта от змийска кожа. „Това е просто класна марка, която е вечна“, каза той и допълни, че баща му – актьорът и режисьор Клинт Истууд, и основателят на марката Ралф Лорън се познават от много отдавна.

Голдинг отбеляза, че Ралф Лорън отдавна го подкрепя в кариерата му и че „линията Purple е моят категоричен избор за всичко, което изисква изисканост“.