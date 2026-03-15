Пропускателният пункт "Рафах" се отваря частично в сряда

И зраел ще отвори частично пропускателния пункт "Рафах" между Газа и Египет в сряда, 18 март, съобщи в неделя Координаторът на правителствените дейности на териториите (КОГАТ).

Отварянето ще бъде ограничено до движение на хора в двете посоки и не включва стоки. Пунктът беше затворен след съвместния израелско-американски удар срещу Иран.

"Рафах" е единственият изход от Газа към外ния свят, който не минава през израелска територия. Той беше отворен за кратко на 2 февруари - почти две години след като израелски сили поеха контрола над него в хода на войната с Хамас.