16 март: Трагедията, която спря сърцето на българския спорт

В летописа на българската гражданска авиация има дати, които не избледняват с времето, а остават да тежат като олово в националната ни памет. 16 март 1978 г. е именно такава дата – денят, в който небето над врачанския Балкан погълна надеждите, талантите и живота на 73-ма души. 

Това не беше просто поредният технически инцидент, а национална драма, която отне цвета на една от най-големите ни гордости – художествената гимнастика. Когато самолетът Ту-134 на авиокомпания „Балкан“ изчезва от радарите, България все още не подозира, че губи своята най-ярка вдъхновителка, Жулиета Шишманова, и момичетата, които тепърва трябваше да покоряват световните подиуми.

Полет LZ-104 излита от летище София в 13:07 ч. в посока Варшава. На борда цари оживление – делегацията на българските гимнастички пътува за международно състезание, изпълнена с амбиция и планове. Само десет минути след излитането, докато машината прелита над района на Враца, се случва нещо внезапно и необяснимо.

Самолетът рязко променя курса си, навлиза в стръмно пикиране и със скорост от близо 800 км/ч се врязва в скалист терен между селата Тлачене и Габаре. Ударът е толкова мощен, че машината буквално се изпарява, оставяйки след себе си само опожарена пръст и дълбока тишина.

Мистерията на Габаре и въпросите без отговор

В годините на социализма подобни трагедии често оставаха обвити в булото на държавната тайна, което подхранваше множество слухове и конспиративни теории. Официалното разследване посочва като причина за катастрофата „внезапна загуба на управляемост“ или повреда в електрическата инсталация, довели до дезориентация на екипажа.

Въпреки това липсата на оцелели и пълното разрушаване на черните кутии оставиха много въпроси без отговор. Сред местните хора и до днес се разказват легенди за неочаквани маневри и дори за военна намеса, но истината вероятно е останала заровена завинаги в калта край Габаре.

Трагедията става още по-зловеща поради факта, че районът на катастрофата е труднодостъпен и първите спасителни екипи откриват само фрагменти от метал и лични вещи. Свидетели на събитието описват ужасяваща картина на пълно унищожение, при която никой на борда не е имал шанс за оцеляване. В София новината пристига като гръм от ясно небе, а спортният свят изпада в шок, осъзнавайки, че една цяла епоха в гимнастиката е прекършена в рамките на няколко секунди.

Загубата на Жулиета Шишманова и златните момичета

Най-болезнената рана от този полет е загубата на легендарната треньорка Жулиета Шишманова. Тя беше жената, която превърна художествената гимнастика в изкуство и постави основите на българската доминация в този спорт.

Заедно с нея в небето над Враца останаха нейната помощничка Румяна Стефанова и талантливите млади гимнастички Албена Петрова и Валентина Кирилова. Тези момичета бяха надеждата за нови златни медали, възпитани в дух на желязна дисциплина и неподражаема грация.

Днес на мястото на катастрофата край Габаре се издига паметник, който напомня за прекършените съдби на 73-мата пътници и екипаж. 

  • Разломът на Крим: Денят, който преначерта границите на Източна Европа

На 16 март 2014 г. светът насочи поглед към Кримския полуостров, където се проведе събитие, променило архитектурата на международните отношения и поставило началото на нова ера на противопоставяне между Изтока и Запада. Референдумът в Крим, проведен под сянката на „зелените човечета“ и в условията на изключително напрежение, доведе до резултат, който Руската федерация прегърна като триумф, а Украйна и по-голямата част от световната общност определиха като незаконна анексия.

Събитията от тази неделя не започнаха във вакуум. Те бяха кулминацията на месеци на политическа нестабилност в Киев, последвали протестите на Евромайдана и бягството на президента Виктор Янукович. В този вакуум на властта и в условията на засилващо се разделение в украинското общество, Крим се превърна в епицентър на събития, които се развиха със зашеметяваща скорост. Само за две седмици местният парламент обяви независимост и свика гласуване, което трябваше да реши съдбата на над два милиона души.

Вотът на полуострова и непризнатият резултат

Според официалните данни, публикувани от властите в Крим, избирателната активност е била огромна, а невероятните 97% от гласувалите са избрали присъединяване към Русия. По улиците на Севастопол и Симферопол хиляди хора излязоха с руски флагове, празнувайки това, което те наричаха „завръщане в родината“. Еуфорията на площадите обаче беше в рязък контраст с тишината в международните институции.

Официалният Киев, подкрепян от Европейския съюз и САЩ, веднага обяви референдума за нелегитимен. Аргументите бяха ясни: гласуването противоречеше на украинската конституция, беше проведено в присъствието на чужди войски без отличителни знаци и липсваха независими международни наблюдатели от ОССЕ. За Запада това не беше демократичен акт, а инсценировка, целяща да легитимира със задна дата една военна окупация.

Пътят към анексията и международната изолация

Само два дни по-късно, на 18 март, Владимир Путин подписа договора за приемането на Крим в състава на Руската федерация – акт, който запечата съдбата на региона. Тази стъпка извади Русия от Г-8 и доведе до налагането на първите сериозни икономически санкции срещу Москва. Светът се оказа разделен. Докато само шепа държави признаха промяната на границите, Общото събрание на ООН прие резолюция, потвърждаваща териториалната цялост на Украйна.

За историците 16 март 2014 г. остава датата, която сложи край на епохата на сътрудничество след Студената война. Крим се превърна в символ на новото разделение. От една страна, Кремъл представи събитието като акт на историческа справедливост и защита на рускоезичното население. От друга страна, за Украйна това беше началото на дълга и болезнена борба за суверенитет, която по-късно щеше да ескалира в още по-мащабни конфликти.

Още събития на 16 март:

  • 1792 г. – Извършен е атентат срещу краля на Швеция Густав III, който умира 2 седмици по-късно.
  • 1935 г. – В нарушение на Версайския договор Нацистка Германия въвежда всеобща военна повинност, а германските въоръжени сили получават името Вермахт.

Родени:

  • 1794 г – роден е френският геолог Ами Буе
  • 1911 г – роден е германският лекар и военнопрестъпник Йозеф Менгеле
     
