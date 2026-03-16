Свят

Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

Индийски танкери с втечнен газ преминаха безопасно след разговори с Техеран, докато Доналд Тръмп призовава за военни кораби в региона

16 март 2026, 06:38
Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток
Източник: БТА

И ндийският външен министър Субрахманям Джайшанкар приветства в публикувано днес интервю за "Файненшъл Таймс" преките преговори с Иран като най-ефективния начин за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в петък призова държавите да изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток отворен за корабоплаване, докато иранските сили отговарят на атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

В публикация в своя профил в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби, за да помогнат за защитата на жизненоважния проток, през който преминава около една пета от световния петрол.

Стармър и Тръмп обсъдиха отварянето на Ормузкия проток

Джайшанкар заяви, че е ангажиран с преговори с Техеран и че "разговорите са дали известни резултати".

Два кораба за превоз на втечнен нефтен газ под индийски флаг, превозващи около 93 хил. тона втечнен нефтен газ, прекосиха Ормузкия проток в събота по пътя си към Индия.

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Джайшанкар заяви пред "Файненшъл Таймс", че това "е пример за това какво може да донесе дипломацията". "Разбира се от гледна точка на Индия е по-добре да разсъждаваме, да се координираме и да намерим решение, отколкото да не го правим", отбеляза той пред вестника.

Джайшанкар заяви, че няма "общо споразумение" за кораби под индийски флаг и че Иран не е получил "нищо в замяна".

Джайшанкар отговори на въпроса дали европейските страни могат да възпроизведат споразумението на Индия, с думите, че всяка двустранна връзка с Иран "има свои собствени достойнства", което прави сравненията трудни. Индийският министър добави, че би се радвал да сподели подхода на Индия със страните от ЕС и отбеляза, че много от тях са водели  разговори с Техеран.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Ормузки проток Индия Иран САЩ Дипломация Корабоплаване Субрахманям Джайшанкар Доналд Тръмп Международни отношения Световен петрол
