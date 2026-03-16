Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

И ндийският външен министър Субрахманям Джайшанкар приветства в публикувано днес интервю за "Файненшъл Таймс" преките преговори с Иран като най-ефективния начин за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в петък призова държавите да изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток отворен за корабоплаване, докато иранските сили отговарят на атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

В публикация в своя профил в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби, за да помогнат за защитата на жизненоважния проток, през който преминава около една пета от световния петрол.

Джайшанкар заяви, че е ангажиран с преговори с Техеран и че "разговорите са дали известни резултати".

India’s foreign minister told the FT that negotiations between New Delhi and Tehran, which allowed for two Indian-flagged gas tankers to pass through the Strait, were an example of what diplomacy could achieve. https://t.co/FHuaoYBySF pic.twitter.com/ZWnB6HtEsF — Financial Times (@FT) March 16, 2026

Два кораба за превоз на втечнен нефтен газ под индийски флаг, превозващи около 93 хил. тона втечнен нефтен газ, прекосиха Ормузкия проток в събота по пътя си към Индия.

Джайшанкар заяви пред "Файненшъл Таймс", че това "е пример за това какво може да донесе дипломацията". "Разбира се от гледна точка на Индия е по-добре да разсъждаваме, да се координираме и да намерим решение, отколкото да не го правим", отбеляза той пред вестника.

Джайшанкар заяви, че няма "общо споразумение" за кораби под индийски флаг и че Иран не е получил "нищо в замяна".

Джайшанкар отговори на въпроса дали европейските страни могат да възпроизведат споразумението на Индия, с думите, че всяка двустранна връзка с Иран "има свои собствени достойнства", което прави сравненията трудни. Индийският министър добави, че би се радвал да сподели подхода на Индия със страните от ЕС и отбеляза, че много от тях са водели разговори с Техеран.