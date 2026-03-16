Слънчево начало на седмицата, но идват застудяване и валежи

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 12° и 17°

16 март 2026, 06:27
Източник: iStock Photos

П редимно слънчево време ни очаква в понеделник. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София – около 15°.

  • В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 37 мин. и залязва в 18 ч. и 34 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 57 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 26 мин. и залязва в 15 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

  • Във вторник

над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°.

  • В сряда

ще се усили вятърът от североизток и с него ще нахлува студен въздух. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.

Източник: НИМХ    
