Съкровище под кухненския под: Семейство откри монети от XVII век в дома си

Н амирането на съкровище в реалния живот може да звучи като сцена от пиратските приключения на капитан Хук от популярните романи. Но какво би станало, ако това е истинска история – такава, в която семейство открива вековни монети в дома си, докато го ремонтира? Подобни случаи често ни карат да се замислим: кой е скрил това? Защо? И какви тайни е отнесъл в гроба си? Подобни открития често ни връщат към отчаяни времена, когато укриването на богатство е било въпрос на оцеляване. И така – какво точно се е случило тук?

Когато ремонтът на кухнята се превърне в лов на съкровища

Бети и Робърт Фукс просто се опитвали да направят старата си къща от XVII век в Западен Дорсет, Англия по-просторна по време на ремонт. През 2019 г. Робърт замахнал с кирката си, за да снижи бетонния под с близо 60 см, за да осигури повече място над главата. Вместо това ударил остъклена керамична купа, пълна с над 1000 сребърни и златни монети от XVII век. Доклад на Popular Mechanics обяснява как това „съкровище от монети от Пуртън“ изумило двойката, която бързо събрала разсипаните монети в кофа.

Монетите носели изображения на монарси като Джеймс I, Чарлз I, Елизабет I и Филип и Мери. Съкровището включвало и златни монети на стойност един паунд, заедно със сребърни половин крони, шилинги и шест пенса. Според Live Science експерти от Британския музей датирали депозита в периода 1642–1644 г., в ранните години на Първата английска гражданска война.

Източник: iStock/Getty Images

Как изглеждала ситуацията по време на Гражданската война

От 1642 до 1651 г. Англия е разкъсвана от ожесточена гражданска война между парламентаристи и роялистите, подкрепящи крал Чарлз I. Дорсет преживява значителни придвижвания на войски, а Лайм Реджис устоява на мащабна роялистка обсада през 1644 г., подпомогната от доставки на контрабандисти.

Семейства като Сиденхам сменяли страните си, за да защитят земите си от конфискация. Уасим Ахмед, експерт по история в University College London, обяснява пред Live Science: „Ако сте били роялист или заподозрян роялист, вашите имоти биха могли да бъдат конфискувани от парламентарната страна и обратно.“

Войските често нападали домове в търсене на храна и ценности, което принуждавало местните жители да крият монети в стени или подове за съхранение. Много от тях никога не се връщали, за да ги приберат, оставяйки съкровища като това от Пуртън заровени в продължение на векове.

Семейството го изпраща на търг

Семейство Фукс съобщило за откритието, както изисква законът, и изпратило монетите в Британския музей за почистване и изследване. Експертите установили, че монетите не показват следи от износване, което подсказва за еднократно и прибързано заравяне. Колекцията била продадена на търг на 23 април 2023 г. в аукционната къща „Дюк“, където донесла общо над 75 000 долара. Сред тях една златна монета от времето на Чарлз I била продадена за 6260 долара. Списание Smithsonian съобщава, че монетите изобразявали владетели от Едуард VI до Чарлз I.

Бети Фукс каза пред „Гардиън“: „Една вечер... съпругът ми копаеше с кирка, когато се обади, за да каже, че са намерили нещо.“

Как са попаднали монетите там

Хората от селските райони на Пуртън вероятно са ги скрили за безопасност сред мародерстващите войски. Бети каза пред „Гардиън“: „Ако не бяхме ремонтирали пода, те все още щяха да са скрити там... Предполагам, че човекът е възнамерявал да ги вземе, но никога не е имал възможност.“ Войната отнела множество човешки животи, включително екзекуцията на Чарлз I през 1649 г.

И така това откритие се превърнало в една от историите за отчаянието по време на Гражданската война.