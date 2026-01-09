Любопитно

Евтини и лесни съвети за това как да се стоплите - от хора в някои от най-студените градове на Земята

9 януари 2026
Евтини и лесни съвети за това как да се стоплите - от хора в някои от най-студените градове на Земята
О целяването при температури от -52°C чрез нагряване на резачка с открит пламък не е позната ситуация за много хора, пише Sky News.

Но арктическият полицай Джош Спайс се е озовал на отвора на печка тип „бъчва“, отчаяно опитвайки се да загрее замръзналите остриета на триона, за да отсече достатъчно дървета, за да преживее нощта в Северна Аляска.

Патрулирайки пред портите на Арктическия национален парк, където вали сняг поне осем месеца в годината, а дневната светлина намалява до шест часа на ден през зимата, Спайс е в добра позиция да предложи някои уникални съвети как да се справим със студа.

С високите цени на енергията и неутешителната зима във Великобритания, разговаряхме с него, както и с Харли Дроба, кмет на Интернешънъл Фолс, Минесота, градът, законно наречен „Ледената кутия на Америка“, за това как да се стопляме евтино.

Импровизиран „арктически вход“

След като е живял във Феърбанкс, Аляска, в продължение на 16 години, Спайс подчертава важността на това да се гарантира, че топлината не се губи през входовете и изходите на дома.

В края на януари температурите в предградията паднаха до -41°C, което означаваше, че е имало разлика от 63°C между въздуха вътре и извън хижата на г-н Спайс.

„Когато отвориш вратата... о, Боже, този поток от студен въздух е невероятен. Брутален е“, казва той.

Специално построена, запечатана веранда, известна като арктически вход, е едно от решенията, но бюджетна алтернатива е окачването на вълнено одеяло над вратата, за да се създаде допълнителен буфер при отваряне и затваряне на вратата, казва той.

Прозорци от стреч фолио

Поставянето на стреч фолио по краищата на прозорците със сешоар може да помогне за предотвратяване на течение, казва той.

Ако е херметично, фолиото ефективно разширява стъклото на прозореца върху всички пролуки.

„Дори и най-малкото изтичане на въздух, което е незабележимо през пролетта, лятото или есента, може да се усеща като студен въздух, издухан през сламка в дълбокия зимен студ“, казва той.

Това е от решаващо значение във Феърбанкс, защото всеки конденз върху стъклото, създаден от срещата на студен въздух с по-топъл въздух вътре, ще замръзне.

Печка на дърва

„Наличието на печка на дърва е изключително важно, защото почти всяка друга форма на топлина осигурява топлина, но е свързана с влажност“, казва Спайс.

Топлината с по-ниска влажност изсушава натрупаната по кожата влага по-ефективно, което означава, че топлината не излиза толкова лесно от тялото.

Това е особено полезно, ако току-що сте се прибрали от студа и сте се потили под слоеве дрехи, както и в сухо и студено време, което може да изтегли влагата от кожата и да я намокри в дрехите ви.

"При екстремните температури в района на Арктическите порти тази влага се превръща в скреж. Имах ледени пластове по лицето и главата си до такава степен, че едва виждам. Не само скреж, но всъщност дебели ледени покривки се натрупаха навсякъде, освен в очите ми", казва Спайс.

Г-н Дроба, кметът на Интернешънъл Фолс, повтори коментарите на рейнджъра.

„Определено празнуваме студа, разбираме го, но когато стане супер нелепо студено, се опитваме да се доближим до камината“, каза той.

Купете по-големи ботуши

„За хората, които не са свикнали с температури под нулата, силно препоръчвам добър чифт ботуши“, казва Дроба, чийто град е регистрирал минимуми от -48°C.

Всяка зима езерата в Интернешънъл Фолс замръзват до степен, че колите могат да се движат по тях, а студът е толкова неразделна част от идентичността на града, че през 2008 г. градът съди Фрейзър, Колорадо, за използването на прозвището „Ледник на нацията“.

Спайс е съгласен, че ботушите са ключови, като съветва хората да купуват по-голям чифт, за да могат да се поставят стелки и големи чорапи, без краката да се притискат, така че затоплящият ефект на нормалния кръвен поток да не се ограничава.

И не спирайте само с ботуши, казва Спайс:

• Носете ръкавици с подплата за задачи, изискващи ръчна работа и сваляне на по-топли ръкавици;
• Уверете се, че не само обличате дрехи на пластове, но и че комбинирате дрехи, които добре задържат топлината – включително дълго вълнено бельо.

Тестът с котката

Котките не понасят нищо по-малко от комфорт, а Спайс казва, че неговата котка е „като канарче във въглищна мина“, когато става въпрос за идентифициране на източници на студ.

Под тях е подът, който е трудно да се поддържа топъл, независимо от това колко изолиран е домът ви.

„Ако имате котки, както аз, ще забележите, че те определено не предпочитат да бъдат на твърдите, непокрити подове през зимата. Това, което е изключително забележимо, е самото наличие на одеяла или килими на пода... слагате килим и цялата стая е осезаемо по-топла“, казва Спайс.

Източник: Sky News    
