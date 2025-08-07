България

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

7 август 2025, 20:12
П оредна измама с лицe на NOVA. В мрежата се разпространява фалшиво видео, в което Ани Салич рекламира хранителен режим. За клипа е използвана технологията deepfake, съвместно с изкуствен интелект.

„Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!", заяви Ани Салич.

Нова измама: Как фалшиви сайтове използват имената на известни лекари

Интервюто, в което водещата на „Новините” говори за диети и отслабване, е поредният пример за т.нар. deepfake. За основа на измамата е използвано интервюто на Ани Салич в подкаста на NOVA. Темата на разговора не е за хранителни режими.

“Много често ми се случва, когато се кача в такси, да ми казват: „О, Ани Салич, аз израснах с Вас”, се казва в истинското интервю.

Попадне ли веднъж в интернет пространството, фалшиво видео може да остане завинаги там.

„Подадохме сигнал към Мeta, свалиха рекламата и тя отново съществува.  Тук е ролята на държавата. Ако тя не може да пребори едни престъпници, които си сядат на компютъра и си правят днес едни десет хиляди, то какво да очакваме?”, допълни водещата.

За създаването на подобни клипове, киберекспертите са категорични:

„Супер лесно е. И дете може да го направи.”

Дийпфейк с бивш здравен министър и лица на NOVA

По думите им, начинът за проследяване кой стои зад подобни страници, е почти невъзможен.

„Нищо не се изтрива от интернет. Може да се докладва на Facebook , за да бъде свалено, както има доста свалени видеа и реклами за неетични практики. Опитват се, платформите да се борят с това, но махнат едно видео и се появяват десет на негово място”, обясни експертът по киберсигурност Симеон Нгуен.

У нас обаче в закона липсва регламент за защитата на личността в мрежата.

„Когато се създаде едно такова видео, независимо дали с и без помощта на изкуствен интелект, нашият Наказателен кодекс не е предвидил състав на такова престъпление. Знаете, че НПК е стар, не е съобразен с новите реалности, не е съобразен с новите възможности за събиране на електронни доказателства”, посочи следователят в завеждащ отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев.

Използването на журналисти за реклами трябва да е сигнална лампа за фалшиво съдържание.

„Никой журналист, който работи в новини, не би трябвало и не може да продава такива хапчета, или да прави реклама на каквото и да било”, каза Ани Салич.

През последните години deepfake технологията се подобрява, като генерираните образи все повече започват да приличат на реалните.

Източник: NOVA    
deepfake Ани Салич
