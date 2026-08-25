Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Четирима мъже са задържани при акция срещу фалшиви 100-еврови банкноти и подготвян грабеж на частен дом във Видин. Полицията е предотвратила план за приспиване на собствениците с медикаменти и отнемане на голяма сума пари.

При претърсванията във Видин, Плевен и Сливен са открити незаконни огнестрелни оръжия със заличени номера, боеприпаси и медикаменти, които предстои да бъдат изследвани. Един от заподозрените се укрива и е обявен за издирване.

Трима от задържаните вече са привлечени като обвиняеми, а разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Акцията е проведена след разследване, започнало в края на юни за разпространение на неистински евро банкноти в Пловдивско.

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Четирима мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространение на неистински банкноти и подготовка на грабеж. Акцията е проведена в петък под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив и в координация със служители на областните дирекции на МВР във Видин, Плевен и Сливен.

Разследването е започнало в края на юни, след като в полицията постъпила информация за прокарване в обращение на неистински банкноти с номинал 100 евро в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион.

Източник: ОД на МВР-Пловдив

При оперативно-издирвателните действия служителите влезли по следите на трима плевенчани на 32, 28 и 25 години. Те се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели.

В хода на разследването станало ясно, че 32-годишният мъж се подготвял да извърши грабеж на голяма сума пари от частен дом във Видин. По данни на полицията той възнамерявал да упои със сънотворни хапчета собствениците на дома – майка и син. За извършването на грабежа той разчитал на двама съучастници на 62 и 42 години.

Източник: ОД на МВР-Пловдив

С цел предотвратяване на престъплението и евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви в петък била организирана едновременна акция по задържането на заподозрените.

Четирима от мъжете са приведени в полицейския арест със заповеди по Закона за МВР. Петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията.

На териториите на областните дирекции във Видин, Плевен и Сливен са извършени множество процесуално-следствени действия, сред които претърсвания, огледи и разпити на свидетели.

Сред иззетите веществени доказателства са незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси за тях. Иззети са и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъдат установени чрез експертиза.

С постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив в събота трима от задържаните са привлечени като обвиняеми. Разследването по случая продължава съобразно указанията на наблюдаващия прокурор.