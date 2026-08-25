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Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 13:55
Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп
Източник: iStock Photos

С лед почти половин век в американския списък на държавите, подкрепящи тероризма, Сирия получи шанс да започне нова глава. Решението на Вашингтон не е просто дипломатически жест - то може да има сериозни последици за икономиката на страната, за достъпа ѝ до международни инвестиции и за мястото ѝ в световната политика.

САЩ извадиха Сирия от черния списък със спонсори на тероризма

За Дамаск това е възможност да привлече така необходимия капитал за възстановяване след години на война. За президента Ахмед аш Шараа обаче решението е и своеобразен тест - дали новото сирийско ръководство ще успее да превърне промененото отношение на Запада в реална стабилност и икономически растеж.

Какво всъщност се променя за Сирия и защо решението на Доналд Тръмп може да се окаже повратна точка за страната?

Изваждането на Сирия от американския списък на държавите, подкрепящи тероризма, има значение далеч отвъд дипломатическия символизъм. Решението премахва една от най-сериозните пречки пред чуждестранните инвестиции и може да ускори опитите на Дамаск да се върне към международната финансова система след години на война и изолация.

Сирия беше в американския списък от 1979 г. - близо половин век. Сега администрацията на Доналд Тръмп аргументира промяната с действията и поетите ангажименти на правителството на президента Ахмед аш Шараа, насочени към дистанциране от международния тероризъм.

За новото сирийско ръководство това идва в ключов момент. След повече от десетилетие гражданска война страната има огромна нужда от капитал за възстановяване на разрушената инфраструктура, банковата система, енергетиката и основните обществени услуги.

  • Вратата за инвеститорите се отваря

Американският държавен секретар Марко Рубио определи решението като стъпка, която премахва основни препятствия пред инвестициите в Сирия.

На практика това може да улесни международни компании и финансови институции, които досега са били изключително предпазливи заради санкциите и риска от нарушаване на американското законодателство.

Според информация на Reuters финансови институции и големи компании вече проявяват интерес към възможността да работят в Сирия. Сред тях са Mastercard и Bank of America.

Това е особено важно за Дамаск, който се опитва да привлече средства за възстановяването на страната.

  • Големият парадокс с Ахмед аш Шараа

Промяната в американската политика към Сирия е особено забележителна заради биографията на самия президент.

Ахмед аш Шараа е бивш ръководител на „Хаят Тахрир аш Шам“ (HTS), организация, която дълго време беше определяна от Вашингтон като терористична.

Сега САЩ премахнаха и обозначението на „Хаят Тахрир аш Шам“ като терористична организация.

Това е част от много по-широка промяна в американската политика към Дамаск след падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г.

Аш Шараа, който някога беше част от джихадисткото движение, днес се опитва да се представи като политически лидер, способен да обедини страната и да изведе Сирия от международната изолация.

Именно тази трансформация стои в основата на новия подход на Вашингтон.

  • Но „черният списък“ не е единствената пречка

Изваждането на Сирия от списъка не означава, че всички проблеми са решени.

Страната все още трябва да възстанови икономиката си след 14 години война, да привлече инвеститори и да възстанови доверието на международните финансови институции.

Съществуват и сериозни политически и сигурностни предизвикателства, включително отношенията със съседните държави и въпросът доколко новото правителство ще успее да установи стабилен контрол върху цялата територия на Сирия.

Затова решението на Вашингтон по-скоро отваря вратата, отколкото гарантира икономическото възстановяване.

  • Какво означава това за Близкия изток

Промяната показва и по-широкото преориентиране на американската политика в региона.

Вашингтон вече не гледа на Дамаск единствено през призмата на режима на Башар Асад и гражданската война. Вместо това администрацията на Тръмп се опитва да изгради отношения с новото ръководство и да насърчи икономическата стабилизация на страната.

За Сирия това може да бъде началото на дълъг процес на връщане към международната икономика.

А за Ахмед аш Шараа решението е и своеобразен тест - дали ще успее да превърне международното доверие, което постепенно получава, в реална политическа и икономическа стабилност у дома.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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