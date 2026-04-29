„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

О нлайн реалити форматът „PrisonBoy търси стриймър“, реализиран съвместно със CT Interactive, вече навлезе в следващата си фаза, след като успешно приключиха първите два етапа от кастинга.

Интересът към инициативата се оказа огромен - общо 52-ма кандидати от цялата страна се включиха в първия етап, в който подадоха своите кандидатури чрез официалния Discord канал на PrisonBoy. Форматът привлича ново поколение дигитални таланти, готови да се развиват в стрийминг индустрията, а сега най-интересното за тях предстои.

Във втория етап участниците трябваше да изпратят свои видео визитки, чрез които да демонстрират комуникационни умения, присъствие пред камера и индивидуален стил. Именно тук започна и първото сериозно пресяване на кандидатите, като най-убедителните продължиха напред.

Първите два епизода от формата вече са достъпни онлайн и дават представа за началото на надпреварата:

Епизод 1: https://www.youtube.com/watch?v=8GjQSJxkzWY&t=404s

Епизод 2: https://www.youtube.com/watch?v=4O4nQOpTx6o&t=4085s

Започва най-очакваният етап - стрийминг на живо

С приключването на видео селекцията форматът навлиза в третия си етап - стрийминг на живо от студиото на PrisonBoy Gaming в София. Именно тук участниците ще имат възможност да се изявят в реална среда с професионално оборудване и екип.

Този етап се очаква да донесе най-много емоции както за участниците, така и за аудиторията. Освен самите стриймове зрителите ще могат активно да се включват чрез гласуване в реално време, което ще влияе пряко върху развитието на формата и класирането на кандидатите.

Както е заложено и в концепцията на проекта, публиката играе ключова роля, а динамични графики ще визуализират настоящето класиране на участниците в реално време.

Повече от кастинг - реална възможност за развитие

Форматът не просто търси нови лица, а създава среда, в която младите таланти могат да се учат, да експериментират и да изграждат собствена аудитория. С подкрепата на CT Interactive участниците получават не само сцена за изява, но и допълнителни стимули, включително специални награди и брандирани материали.

Предстоят още етапи, включително гласуване на публиката и финален избор на победител, който ще получи шанс да стане част от екипа и да развива собствен стрийминг канал.

„PrisonBoy търси стриймър“ постепенно се утвърждава като един от най-интересните дигитални формати у нас, който съчетава забавление, интерактивност и реални възможности за кариерно развитие.