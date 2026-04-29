Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Дженкинс заяви, че приоритет е бързото внедряване на безекипажни системи, които да работят заедно с традиционните кораби

29 април 2026, 17:23
О бединеното кралство и неговите северни съюзници се ангажират с разработването на ново военно-морско партньорство, насочено към противодействие на руското влияние и военни действия в т.нар. "High North" (Северните арктически и северноатлантически райони).

Първият морски лорд на Кралския флот Гуин Дженкинс заяви в сряда, че миналата седмица е подписал декларация за намерения със свои колеги от скандинавски, балтийски и други държави от обединените експедиционни сили (Joint Expeditionary Force, JEF), с цел създаване на "многонационални морски сили".

Дженкинс подчерта, че Обединеното кралство има "глобална отговорност", която включва и Близкия изток, но посочи, че с модернизацията на флота той все повече ще бъде "насочен към Северния Атлантик".

"Това е мястото, където трябва да остане дългосрочният ни фокус, където руската активност на повърхността и подводната дейност продължава да представлява системно предизвикателство", добави той.

Говорейки пред аудитория в британския отбранителен мозъчен тръст RUSI, Дженкинс настоя, че съюзът JEF трябва да "задълбочи и развие" своите способности, за да може да "генерира необходимата колективна бойна мощ".

Военноморският командващ се опита също да отговори на критиките, че силите не са били достатъчно подготвени за реакция при конфликта с Иран, като заяви: "Тук съм, за да ви покажа, че Кралският флот вече се изправя пред предизвикателствата."

Напрежението върху морските ресурси на Великобритания стана видимо след проблемите около разполагането на HMS Dragon в Средиземно море за защита на Кипър, което отне седмици и остави страната само с още един активен разрушител, ангажиран в отделна мисия на ударна група самолетоносачи в Северния регион.

Дженкинс заяви, че приоритет е бързото внедряване на безекипажни системи, които да работят заедно с традиционните кораби, включително роботизирани системи за разминиране, предвидени за Ормузкия проток, в отговор на заплахите, идентифицирани в последния Стратегически преглед на отбраната.

Източник: politico    
Руско влияние Обединено кралство Военноморско партньорство Северен Атлантик Многонационални морски сили Военни действия Безпилотни системи Противодействие Кралски флот
