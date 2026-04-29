ЕК дава България на съд заради закъснение в прилагането на европейските правила за критичните субекти

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

29 април 2026, 13:43
Е вропейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти.

Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 г., се отбелязва в съобщението. Целта на правилата е осигуряване на непрекъснато предлагане на услуги от жизненоважно значение за обществото и икономиката в ключови области като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Държавите от ЕС трябва да извършват редовни оценки на опасностите, за да установяват критичните субекти и да направят така, че тези субекти да прилагат подходящи мерки за защита на непрекъснатото предоставяне на основни услуги.

Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.

ЕК с наказателната процедура срещу България и още 22 страни от ЕС

ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества. Правилата на ЕС определят големите дружества, регистрирани на фондовата борса, да направят така, че недостатъчно представеният пол да заема 40 на сто от директорските длъжности без изпълнителни функции и 33 на сто от всички директорски длъжности.

ЕК представи данни за няколко наказателни процедури срещу България

Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г., пояснява ЕК. През януари миналата година комисията започна наказателни процедури срещу засегнатите държави и сега те разполагат със срок от два месеца, за да отговорят, а след това комисията може да предяви искове пред Съда на ЕС с предложение за определяне на глоби, се пояснява в съобщението.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков    
Европейска комисия Наказателни процедури България Критични субекти Устойчивост Жизненоважни услуги Баланс на половете Директори на дружества Законодателство на ЕС Киберзаплахи
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

6 умни стратегии за данъчна оптимизация на фрийлансъри

6 умни стратегии за данъчна оптимизация на фрийлансъри

pariteni.bg
Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 6 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 5 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 5 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 6 часа
Мистерията на изчезналите: Къде в САЩ хората се изпаряват безследно?

Свят Преди 7 минути

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Любопитно Преди 26 минути

Разкритията за нейния произход хвърлят сянка върху един от най-дръзките протести в историята на киното. Дали активистката, която се опълчи на стереотипите, всъщност не е изфабрикувала собствената си идентичност за пред света?

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

България Преди 1 час

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени

,

Майка обръсна главата на сина си и излъга, че е болен от рак, за да живее в лукс

Свят Преди 1 час

45-годишната жена принуждавала детето си да накуцва и да пие излишни лекарства, за да поддържа илюзията за тежка болест

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Любопитно Преди 1 час

DARA, Соня Йончева, Симеон и Александър Николови и Даниел Бачорски са само част от имената, които ще споделят своята история за успех

МС: Облекчение за бизнеса с месечни компенсации за ток

МС: Облекчение за бизнеса с месечни компенсации за ток

България Преди 1 час

Министър Трайков уточни, че правителство е приел негов доклад по повод кризата с цените на горивата

Мълчанието като табу: Ивана Александрова пред NOVA LAB за болката и пътя към майчинството

Мълчанието като табу: Ивана Александрова пред NOVA LAB за болката и пътя към майчинството

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на NOVA LAB Баланс инфлуенсърът Ивана Александрова разкрива защо самотата при репродуктивни проблеми е по-тежка от самата диагноза. Един откровен разказ за загубата, вината и силата да кажеш: „Аз ще стана майка“

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте развръзката на кулинарната мисия в Плевен в петък от 20:00 ч.

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

България Преди 1 час

Десетки говеда за санитарно клане

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата обяви „Petal” за 31 юли със символичен кадър на цветя, пробиващи асфалт. След успеха на „Eternal Sunshine” и ролята си в „Злосторница”, Ариана Гранде се завръща към музиката с проект за живота, който израства въпреки трудностите

Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

Любопитно Преди 2 часа

Британският монарх и американският президент потвърдиха „неразрушимия съюз“ между двете нации. На бляскава държавна вечеря във Вашингтон Чарлз III изненада домакина си с личен дар със символично име, докато Тръмп похвали влиянието на краля над Конгреса

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Свят Преди 2 часа

Разузнавателната общност анализира този и други въпроси по искане на висши служители на администрацията

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Любопитно Преди 2 часа

Мелания Тръмп и кралица Камила заложиха на розово за държавната вечеря в Белия дом. Първата дама блесна в Dior за 80 000 долара, демонстрирайки висша мода и дипломатичен стил по време на историческата визита на крал Чарлз III в Съединените щати

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

България Преди 2 часа

Витанов настоява за спешни мерки и по-ефективно управление на публичните финанси

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

България Преди 2 часа

Инцидентът стана на 22 април

<p>Zeekr 9X идва в България срещу луксозния SUV елит</p>

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Технологии Преди 2 часа

След броени седмици луксозната китайска марка Zeekr ще бъде официално представена в България, а нашите източници в Китай ни подшушнаха, че догодина на родна територия ще акостира и гигантския и супер луксозен 9Х

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Мишел Пфайфър – красота, талант и малко холивудска магия

Edna.bg

Чикагото след Hell’s Kitchen: Това да си суетен не те прави по-слаб играч! (ВИДЕО)

Edna.bg

Марез подари на съотборниците си в Ал Ахли часовници за по 20 000 евро

Gong.bg

Не е за изпускане: головата фиеста на ПСЖ - Байерн (видео)

Gong.bg

Служебният кабинет закрива "Магазин за хората", ръководството на дружеството подаде оставка

Nova.bg

Демографски данни от НСИ: С над 14 хиляди души е намаляло българското население през 2025 г.

Nova.bg