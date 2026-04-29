Шеф Ангелов се изправя пред тежък избор в Hell’s Kitchen тази вечер

В зискателният шеф Виктор Ангелов ще бъде изправен пред дилема в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След новото кулинарно предизвикателство и следващата нажежена вечерна резервация, той ще трябва да отлъчи още един от претендентите за голямата победа. Какъв избор ще направи?

Източник: NOVA

Двата отбора ще вземат участие в любопитно изпитание, което ще тества знанията и уменията им при транжирането и приготвянето на прясно уловена риба. Най-сръчните ще се спасят, а загубилите ще получат номинация.

След вчерашния неуспех и елиминацията на Теодор-Чикагото, звездните кулинари ще направят всичко възможно да триумфират в предстоящите предизвикателства, включително и непредвидимата вечерна резервация.

Специален гост на най-обсъждания ресторант в България ще бъде поп-фолк звездата и жури в “Като две капки вода” - Азис, който освен приятна компания, ще донесе и неочаквани хранителни запаси, които ще оставят шеф Ангелов без думи.

Кой се страхува от шарани и кокошки едновременно, как се комбинират българска лютеница, грюер и френска шунка и кой ще е следващият напуснал Hell’s Kitchen, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

