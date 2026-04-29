Зоопарк затвори врати след зловещо признание на служител: Изхвърлил тялото на съпругата си в пещта за животни

Е дин от най-известните зоопаркове в Япония отложи официалното си откриване за летния сезон, след като негов служител призна пред полицията, че е изхвърлил тялото на съпругата си в инсинератора на парка. Пещта обикновено се използва за кремация на трупове на животни, съобщават местните медии, съобщава BBC.

Зоопаркът „Асахияма“ в северния град Асахикава трябваше да посрещне посетители в сряда – точно навреме за празничния период на „Златната седмица“ в Япония. Градската управа обаче обяви, че обектът ще остане затворен поне до петък, докато текат следствените действия.

Търсене в пещите за животни

Миналата седмица полицията е претърсила щателно територията на зоопарка, след като служителят направил доброволни самопризнания. Властите са издирвали съпругата му в продължение на дни, след като нейна приятелка съобщила в полицията за изчезването ѝ.

Зоопаркът „Асахияма“ е открит през 1967 г. и е една от най-посещаваните дестинации в страната, известна с иновативните си заграждения – стъклени куполи и окачени клетки, които позволяват на хората да наблюдават животните от непосредствена близост.

Мащаб: Мястото приема над един милион посетители годишно.

Причина за забавянето: След триседмична профилактика, зоопаркът е бил в пълна готовност за старт, преди признанията на служителя да превърнат обекта в местопрестъпление.

„Безпрецедентна криза“

Кметът на град Асахикава Хиросуке Имазу се извини на гражданите и туристите за неудобството и предупреди, че паркът може да бъде затворен отново по всяко време без предизвестие, ако нуждите на разследването го изискват.

„Никой не можеше да предвиди подобно нещо. Обзема ме огромна тревога, изправени сме пред криза с безпрецедентни мащаби“, заяви кметът на пресконференция във вторник.

Въпреки ужасяващия инцидент, властите се надяват, че след приключване на работата на полицията, посетителите няма да се откажат от планираните си разходки в парка.