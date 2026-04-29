Асен Василев: Най-важната новина е, че бюджетът излезе на нула

По-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП

29 април 2026, 17:19
Източник: БГНЕС

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента". 

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в централата на "Кърниградска", където в 17 ч. започна регулярна среща на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

По-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП, на която да стане ясно дали коалицията ще се разцепи в две парламентарни групи в 52-ото Народно събрание.

"Имаме ясен мандат за единна парламентарна група на ПП-ДБ", заяви от своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи за единна група на ПП-ДБ. Това е изключително важно да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и това е важно за страната. Важно е и на бъдещите президентски избори по-късно тази година да бъдем обединени, за да можем да излъчим силна кандидатура за президент. Това е важно и за страната, и за нашата общност", каза Мирчев. 

Той отказа да коментира откъде идва напрежението в коалицията.

Асен Василев обяви дали биха управлявали с Румен Радев

"Напрежението не идва от нас", коментира Надежда Йорданова от "Да, България" на влизане в централата на "Кърниградска".

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова. 

Тя бе категорична, че напрежението не идва от тях, но не пожела да отговори от "Продължаваме промяната" ли идва и защо изобщо се стигна до това напрежение.

Човек загина в катастрофа до метростанция в София

Човек загина в катастрофа до метростанция в София

Времето през май - от минус 3 до 35 градуса

Времето през май - от минус 3 до 35 градуса

Туарегите с ултиматум към Русия

Туарегите с ултиматум към Русия

Асен Василев: Най-важната новина е, че бюджетът излезе на нула

Асен Василев: Най-важната новина е, че бюджетът излезе на нула

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

Дигиталният колан: Как технологиите ни правят по-добри шофьори още преди да сме потеглили

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 10 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 9 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 9 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Великобритания търси антипутинско военноморско партньорство в Северния регион

Свят Преди 47 минути

Дженкинс заяви, че приоритет е бързото внедряване на безекипажни системи, които да работят заедно с традиционните кораби

Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Свят Преди 1 час

Тръмп: Не съм крал

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

Любопитно Преди 2 часа

Лорън Санчес и Джеф Безос се превърнаха в център на вниманието по време на държавната вечеря в чест на британското кралско семейство. С дръзка черна рокля и изумрудено колие, Санчес демонстрира стил, който балансира между традициите и модерния шик

<p>Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Фицо</p>

Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Роберт Фицо

Свят Преди 2 часа

Така съдебният акт става окончателен и не подлежи на обжалване

Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

България Преди 2 часа

До момента 19-годишният има съставен акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша

Нападател атакува с нож в еврейския квартал в Лондон

Нападател атакува с нож в еврейския квартал в Лондон

Свят Преди 3 часа

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“

„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

„PrisonBoy търси стриймър“ набира скорост: Десетки таланти вече преминаха първите етапи

Любопитно Преди 3 часа

Форматът привлича ново поколение дигитални таланти, готови да се развиват в стрийминг индустрията, а сега най-интересното за тях предстои

Снимката е илюстративна

Ново правило за директен червен картон на Световното по футбол за покриване на устата

Свят Преди 3 часа

Световното първенство през 2026 г. ще бъде арена на революционна промяна. По препоръка на ФИФА, всеки играч, който покрие устата си по време на конфликт с опонент, ще бъде отстраняван незабавно. Мярката е част от новите по-строги правила срещу расизма и обидите на терена

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

Наркооранжерия без аналог в мина край Кюстендил

България Преди 3 часа

В мината има над 20 галерии.

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

България Преди 3 часа

Към момента полицейско присъствие има единствено около опожарената сграда на хижата, която остава под охрана

До 70% компенсации: ЕК въвежда временна помощ за засегнатите от кризата с горивата бизнеси

До 70% компенсации: ЕК въвежда временна помощ за засегнатите от кризата с горивата бизнеси

Свят Преди 3 часа

Държавите ще определят обема на помощта според размера и вида на дейността на дружеството, или според други подходящи показатели

.

Мистерията на изчезналите: Къде в САЩ хората се изпаряват безследно?

Свят Преди 3 часа

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Спорната история на Сачин Литълфедър: Жената, която отказа „Оскар“-а на Марлон Брандо

Любопитно Преди 4 часа

Разкритията за нейния произход хвърлят сянка върху един от най-дръзките протести в историята на киното. Дали активистката, която се опълчи на стереотипите, всъщност не е изфабрикувала собствената си идентичност за пред света?

<p>ЕК дава България на съд&nbsp;заради забавяне на важни европейски правила</p>

ЕК дава България на съд заради закъснение в прилагането на европейските правила за критичните субекти

Свят Преди 4 часа

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

<p>Поразителното предупреждение на крал Чарлз III към Америка</p>

CNN: Финото, но поразително предупреждение на крал Чарлз III към Америка

Свят Преди 4 часа

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II

,

Зоопарк затвори врати след зловещо признание на служител: Изхвърлил тялото на съпругата си в пещта за животни

Свят Преди 4 часа

Пещта обикновено се използва за кремация на трупове на животни

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

По-малко време в кухнята. По-малко бъркотия

Edna.bg

Триумфът на Оливия Дийн - гласът на британския соул, който превзе голямата сцена

Edna.bg

Парвиз Умарбаев вече е български гражданин

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Лудогорец, Янев и Хьогмо залагат на най-доброто

Gong.bg

Стрелба след бой между шофьори в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

От -3 до 35 градуса: Какво време ни очаква през май

Nova.bg