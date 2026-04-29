Асен Василев: Най-важната новина е, че бюджетът излезе на нула

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента".

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в централата на "Кърниградска", където в 17 ч. започна регулярна среща на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

По-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП, на която да стане ясно дали коалицията ще се разцепи в две парламентарни групи в 52-ото Народно събрание.

"Имаме ясен мандат за единна парламентарна група на ПП-ДБ", заяви от своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи за единна група на ПП-ДБ. Това е изключително важно да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и това е важно за страната. Важно е и на бъдещите президентски избори по-късно тази година да бъдем обединени, за да можем да излъчим силна кандидатура за президент. Това е важно и за страната, и за нашата общност", каза Мирчев.

Той отказа да коментира откъде идва напрежението в коалицията.

"Напрежението не идва от нас", коментира Надежда Йорданова от "Да, България" на влизане в централата на "Кърниградска".

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова.

Тя бе категорична, че напрежението не идва от тях, но не пожела да отговори от "Продължаваме промяната" ли идва и защо изобщо се стигна до това напрежение.