Осъдиха на 21 години затвор мъжа, прострелял Роберт Фицо

В ърховният съд на Словакия потвърди окончателно присъдата от 21 години затвор за Юрай Цинтула за опита му да убие премиера Роберт Фицо, като го призна за виновен в извършване на терористична атака, предаде словашката агенция ТАСР.

Така съдебният акт става окончателен и не подлежи на обжалване.

Цинтула беше обвинен, че е извършил терористичен акт срещу "защитено лице" - действащ министър-председател, което по закон можеше да доведе и до доживотен затвор. Основният спор в процеса не беше дали той е извършителят, а как да бъде квалифицирано престъплението.

Според съда нападението е било насочено конкретно срещу Фицо в качеството му на премиер, а не като обикновен гражданин, и е било мотивирано от несъгласие с неговата политика.

По време на делото Цинтула твърдеше, че не е имал намерение да убие премиера, а само да го рани, за да му попречи да изпълнява длъжността си. Защитата казваше също, че нападателят не е имал намерение да дестабилизира конституционния ред в Словакия или нейната изпълнителна власт. Съдът обаче не прие този аргумент.

Нападението бе извършено през май 2024 г. в Хандлова, където по време на изнесено правителствено заседание Цинтула произведе пет изстрела със законно притежавано оръжие, нанасяйки тежки наранявания на премиера.