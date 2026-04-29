Мистерията на изчезналите: Къде в САЩ хората се изпаряват безследно?

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

29 април 2026, 14:23
Н ад половин милион души в САЩ са обявени за издирване през последната година, като в някои щати статистиката е стряскаща, съобщава Newsweek.

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ. Когато обаче се вземе предвид гъстотата на населението на 100 000 жители, се очертава друга, по-тревожна картина – Аляска, Хавай и Оклахома показват най-високи нива на изчезвания.

Според Министерството на правосъдието на САЩ над 500 000 души са били обявени за изчезнали миналата година. Националната база данни за изчезнали лица (NamUS) в момента поддържа 26 403 отворени случая, като разследванията на някои от тях продължават с години.

Черната статистика по щати

Според последния доклад на NamUS от февруари, данните по общ брой случаи са следните:

  • Калифорния: 3790 души (най-висок брой в страната)
  • Тексас: 2905 души
  • Флорида: 2512 души

Ако погледнем данните спрямо броя на населението обаче, Аляска е абсолютен рекордьор със 178,08 изчезнали на 100 000 жители. Следват я Хавай (20,13) и Оклахома (16,39). Експерти предупреждават, че реалните цифри вероятно са по-високи, тъй като националната база данни не обхваща абсолютно всички случаи на неидентифицирани или непотърсени лица.

Случаи, които разтърсиха нацията

Сред хилядите досиета, няколко конкретни истории приковаха вниманието на обществеността:

  • Мистерията с Нанси Гътри: 84-годишната майка на известната тв водеща Савана Гътри изчезна от дома си в Аризона на 31 януари. Властите откриха следи от кръв на предната веранда и работят по версия за отвличане.
  • Източената банкова сметка: ФБР се включи в издирването на 74-годишния Найпинг Хоу, който изчезна през май 2025 г. Синът му твърди, че преди да изчезне, баща му е изтеглил 1 милион долара и е изпращал странни съобщения.
  • Инцидентът на Бахамите: Американката Линет Хукър се води изчезнала в морето от 4 април. Съпругът ѝ твърди, че тя е паднала от лодката им по време на плаване, а силните течения са я отнесли, преди той да успее да реагира.

Политически отзвук

Междувременно от Белия дом загатнаха, че администрацията на Тръмп може да започне разследване на поредица от мистериозни смъртни случаи и изчезвания на американски експерти, свързани с високотехнологични изследвания. Тези случаи породиха вълна от теории за възможна конспирация и умишлено таргетиране на научния елит.

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

ЕК дава България на съд заради закъснение в прилагането на европейските правила за критичните субекти

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

