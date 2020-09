ЦСКА победи БАТЕ Борисов и продължава в Лига Европа

Ц СКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като надигра у дома БАТЕ Борисов с 2:0.

Двубоят се изигра пред празни трибуни заради пандемията от коронавирус, а верните фенове на „червените“ имаха възможност да гледат срещата на специално изградена видеостена на Лятната сцена в Борисовата градина. На стадион „Българска армия“ домакините започнаха по-активно срещата и отправиха едно опасно центриране в наказателното поле, но постепенно беларуският тим се окопити и на свой ред организира няколко добри атаки към Густаво Бусато.

Първият точен удар към една от двете врати дойде в 13-та минута и бе за гостуващия състав – отправи го Павел Нехайчик, но не бе особено силен и не затрудни по никакъв начин бразилския страж на армейците. ЦСКА опитваше да пробие отлично подредения и дисциплиниран отбор на БАТЕ, но удряше на камък.

Гостите получиха възможност да поведат в резултата малко след половин час игра, когато първо центриране в наказателното поле бе засечено с глава, но срещна гредата, а при последвалото разбъркване Бусато фаулира Вилум Вилумсон. Главният съдия не се поколеба и посочи бялата точка, а зад топката застана Неманя Милич. Неговото изпълнение обаче беше слабо и позволи на Бусато да реагира – това бе трета отразена дузпа от вратаря на „червените“ от началото на сезона и втора в квалификациите за Лига Европа, след тази в предишния кръг срещу малтийския Сиренс.

До края на полувремето ЦСКА изчака търпеливо своя миг и след отнета топка в центъра на Амос Юга, най-активният от домакините Георги Йомов шутира с десния крак, топката бе отклонена от стража на БАТЕ Денис Шербицки, но попадна на крака на Али Соу, който от близка дистанция не сбърка в опразнената врата за 1:0. Това бе и първият точен удар за армейците до почивката.

През втората част беларуският състав вдигна оборотите и владееше инициативата, а ЦСКА опитваше да създава главоболия на гостите чрез контраатаки. Рафаел Енрике отправи точен удар за армейците, преди изстрел на Максим Скавиш да принуди Бусато да отбие топката в гредата. „Червените“ стреляха покрай вратата чрез Юнус Санкаре, а БАТЕ продължи да търси изравнителния гол.

Шут на Нехайчик бе отразен от Бусато, а Скавиш не успя да контролира топката в наказателното поле. В добавеното четириминутно продължение на срещата армейците отбелязаха втори гол чрез резервата Греъм Кери, който се разписа на празна врата, след като при ъглов удар топката бе избита в половината на беларусите, а Шербицки се бе включил в предни позиции. „Червените“ продължиха напред към трети квалификационен кръг на Лига Европа.

Там възпитаниците на Стамен Белчев ще се изправят срещу представителя на Фарьорски острови Б36 Торсхавн. Двубоят е отново на стадион „Българска армия“ на 24 септември. Следващият мач за „червените“ е срещу шампиона на Лудогорец в дербито на шестия кръг в Първа лига.

В другия мач днес

Локомотив (Пловдив) загуби от лондонския Тотнъм с 1:2 у дома в двубой от втория квалификационен кръг в Лига Европа. Трите гола в двубоя бяха отбелязани през второто полувреме, като Локомотив поведе в резултата, но Тотнъм направи обрат, предаде БГНЕС.

Срещата се игра на стадиона на българския тим в парка „Лаута“ пред празни трибуни заради пандемията от COVID-19. Фенове на Локо все пак имаха възможност да гледат двубоя на видеостена, инсталирана на булеварда в близост до стадиона.

HALF-TIME: It's goalless at the break in Bulgaria.



⚫ #LPFC 0-0 #THFC 🟡 pic.twitter.com/RxhwGibZnz