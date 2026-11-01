ЦИК с информация за избирателната активност към 16.00 часа

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Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

К ъм 16:00 ч. избирателната активност на балотажа е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова.

Най-висока е в 23-ти МИР-София - 29,21%, а най-ниска е в Кърджали - 9,84%.

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

За сравнение, на първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

В ЦИК към 16:00 ч. са постъпили 56 сигнала за нарушения на изборния процес, като най-много от тях са свързани с предизборна агитация и публикуване на социологически проучвания в изборния ден.

Към 16:00 ч. машинното гласуване е било преустановено в 21 секции в страната. В 13 от тях е преминато към гласуване с хартиени бюлетини, а в останалите осем избирателите са продължили да гласуват с втората машина, тъй като секциите са оборудвани с по две устройства.

Има и сигнал от Районната избирателна комисия в Шумен за председател на секционна комисия, в чиято чанта са открити разписки от машинно гласуване. По случая се извършва проверка.

От ЦИК подчертаха, че няма данни за прекъсване на електрозахранването в страната или за преустановено машинно гласуване по тази причина.

В секциите в чужбина не са регистрирани проблеми с машините за гласуване. Подадено е оплакване за неетично поведение на председател на секция в Германия.