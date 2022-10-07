ЦИК обяви имената на депутатите в 48-ото Народно събрание

Ц ентралната избирателна комисия обяви поименно избраните 240 народни представители в 48-ото Народно събрание, което президентът се очаква да свика следващата седмица.
ЦИК прие списъка с избраните за депутати
ЦИК обяви преференциите, получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание, произведени на 2 октомври, по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.
Потвърдено: Бойко Борисов няма да бъде депутат
28 са кандидат-депутатите, избрани в два многомандатни района. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подаде вече заявление, с което отказва да е депутат. Николай Събев от "Продължаваме промяната" също отказа да бъде депутат.
Корнелия Нинова пък ще е председател на парламентарната група на БСП. Депутатите проведоха общо събрание, конституираха групата и единодушно избраха Нинова за председател.
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
- от Мустафа Сали Карадайъ, …, с вх. № НС-22-478 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
- от Станислав Димитров Анастасов, …, с вх. № НС-22-480 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
- от Цветан Иванов Енчев, …, с вх. № НС-22-482 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;
- от Делян Славчев Пеевски, …, с вх. № НС-22-486 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
- от Йордан Кирилов Цонев, …, с вх. № НС-22-488 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
- от Халил Реджепов Летифов, …, с вх. № НС-22-489 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
- от Иво Георгиев Русчев, …, с вх. № НС-22-470 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
- от Александър Димитров Арангелов, …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
- от Костадин Тодоров Костадинов, …, с вх. № НС-22-472 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
- от Петър Николаев Петров, …, с вх. № НС-22-473 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
- от Цончо Томов Ганев, …, с вх. № НС-22-474 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
- от Стоян Николов Таслаков, …, с вх. № НС-22-476 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
- от Александър Димитров Арангелов, …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
- от Виолета Колева Комитова, …, с вх. № НС-22-504 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
- от Стефан Динчев Янев, …, с вх. № НС-22-505 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
- от Ивайло Николаев Мирчев, …, с вх. № НС-22-503 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Осемнадесети изборен район – Разградски;
- от Елисавета Димитрова Белобрадова, …, с вх. № НС-22-502 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
- от Надежда Георгиева Йорданова, …, с вх. № НС-22-501 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
- от Христо Любомиров Иванов, …, с вх. № НС-22-500 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
- от Иван Валентинов Иванов, …, с вх. № НС-22-497 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
- от Кристиан Иванов Вигенин, …, с вх. № НС-22-498 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
- от Корнелия Петрова Нинова, …, с вх. № НС-22-499 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
- от Николай Денков Денков, …, с вх. № НС-22-508 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Тридесети изборен район – Шуменски;
- от Асен Васков Василев, …, с вх. № НС-22-507 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
- от Росен Добрев Костурков, …, с вх. № НС-22-506 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
- от Красимир Георгиев Вълчев, …, с вх. № НС-22-494 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
- от Радомир Петров Чолаков, …, с вх. № НС-22-495 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
- от Десислава Вълчева Атанасова, …, с вх. № НС-22-496 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.
Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г., Решение № 1560-НС, Решение № 1561-НС от 6 октомври 2022 г., Решение № 1562-НС и Решение № 1563-НС от 7 октомври 2022 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
- Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:
|
Първи изборен район - Благоевградски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Делян Славчев Пеевски
|
|
2
|
103
|
Елхан Мехмедов Кълков
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Андрей Атанасов Гюров
|
|
2
|
102
|
Владимир Славев Табутов
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Цвета Валентинова Рангелова
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Надежда Данаилова Самарджиева
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Росен Димитров Желязков
|
|
2
|
122
|
Стефан Апостолов Апостолов
|
|
3
|
103
|
Костадин Томов Стойков
|
|
4
|
104
|
Георги Иванов Георгиев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
105
|
Богдан Емилов Боцев
|
|
Втори изборен район - Бургаски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Севим Исмаил Али
|
|
2
|
102
|
Ешереф Кязим Ешереф
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Константин Живков Бачийски
|
|
2
|
102
|
Христо Симеонов Симеонов
|
|
3
|
103
|
Богомил Иванов Петков
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Цончо Томов Ганев
|
|
2
|
102
|
Борис Димитров Аладжов
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Виолета Колева Комитова
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Жечо Дончев Станков
|
|
2
|
102
|
Любен Любенов Дилов
|
|
3
|
103
|
Галя Стоянова Желязкова
|
|
4
|
104
|
Андрей Стоянов Рунчев
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
102
|
Димитър Георгиев Найденов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Петър Георгиев Кънев
|
|
Трети изборен район - Варненски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ерджан Себайтин Ебатин
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Даниел Максим Лорер
|
|
2
|
102
|
Калоян Тонев Икономов
|
|
3
|
103
|
Антон Йорданов Тонев
|
|
4
|
104
|
Снежана Великова Апостолова
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Николай Кръстев Костадинов
|
|
2
|
103
|
Юлиян Каменов Губатов
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Александър Георгиев Николов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Даниел Павлов Митов
|
|
2
|
104
|
Славена Димитрова Точева
|
|
3
|
102
|
Красен Кирилов Кралев
|
|
4
|
103
|
Павел Алексеев Христов
|
|
5
|
105
|
Бранимир Николаев Балачев
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Атанас Петров Атанасов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Борислав Гуцанов Гуцанов
|
|
Четвърти изборен район - Великотърновски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Йордан Кирилов Цонев
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Йордан Ивов Терзийски
|
|
2
|
102
|
Милен Илиев Матеев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Станислав Добринов Стоянов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Костадин Георгиев Ангелов
|
|
2
|
103
|
Димитър Стойков Николов
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Людмила Николаева Илиева
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Явор Руменов Божанков
|
|
Пети изборен район - Видински
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Димитър Иванов Аврамов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Иво Георгиев Атанасов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Росица Любенова Кирова
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Любен Иванов Иванов
|
|
Шести изборен район - Врачански
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Цветан Иванов Енчев
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Деница Димитрова Симеонова
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ивайло Василев Папов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Петя Цветанова Аврамова
|
|
2
|
102
|
Мартин Николаев Харизанов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Атанас Зафиров Зафиров
|
|
Седми изборен район - Габровски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Юсеин Хасанов Вейселов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Радостин Петев Василев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Даниел Петров Петров
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Томислав Пейков Дончев
|
|
Осми изборен район - Добрички
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ертен Белгинова Анисова
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Йорданка Яникова Костадинова
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Константина Венциславова Петрова
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Деница Евгениева Сачева
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Албена Симеонова Върбанова
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Мая Йорданова Димитрова
|
|
Девети изборен район - Кърджалийски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Мукаддес Юсуф Налбант
|
|
2
|
103
|
Байрам Юзкан Байрам
|
|
3
|
104
|
Адлен Шукри Шевкед
|
|
4
|
105
|
Павлин Павлов Кръстев
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Григор Александров Захариев
|
|
Десети изборен район - Кюстендилски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Георги Николаев Стамов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Христо Богомилов Терзийски
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Николай Димитров Табаков
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Бойко Любомиров Клечков
|
|
Единадесети изборен район - Ловешки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Станислав Димитров Анастасов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Искрен Цветославов Арабаджиев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Николай Нанков Нанков
|
|
2
|
102
|
Георг Даниелов Георгиев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Вяра Емилова Йорданова
|
|
Дванадесети изборен район - Монтана
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Надя Йорданова Петрова
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Инна Владимирова Иванова
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Петър Николаев Петров
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Ирена Методиева Димова
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Ирена Тодорова Анастасова
|
|
Тринадесети изборен район - Пазарджишки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
103
|
Небие Исмет Кабак
|
|
2
|
104
|
Осман Акчай Мурадов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Ивайло Валентинов Шотев
|
|
2
|
102
|
Петър Николаев Куленски
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Десислава Илиева Георгиева
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
|
|
2
|
104
|
Стефан Неделчев Мирев
|
|
3
|
103
|
Димитър Иванов Гечев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Драгомир Велков Стойнев
|
|
Четиринадесети изборен район - Пернишки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Бойко Илиев Рашков
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Димо Георгиев Дренчев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Кирил Миланов Ананиев
|
|
2
|
108
|
Христина Иванова Георгиева
|
|
Петнадесети изборен район - Плевенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Марио Киров Рангелов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Иван Маркос Христанов
|
|
2
|
102
|
Иван Косев Манев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ивелин Първанов Първанов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Пламен Тачев Петров
|
|
2
|
102
|
Деница Пламенова Николова
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Стоян Александров Михалев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Румен Василев Гечев
|
|
2
|
103
|
Илиян Славейков Йончев
|
|
Шестнадесети изборен район - Пловдив
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Танер Мехмед Али
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Никола Георгиев Минчев
|
|
2
|
102
|
Христо Йорданов Даскалов
|
|
3
|
104
|
Венцислава Милчова Любенова
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ангел Жеков Георгиев
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
102
|
Лилия Недкова Недева
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Стефан Иванов Шилев
|
|
2
|
103
|
Вежди Летиф Рашидов
|
|
3
|
104
|
Радомир Петров Чолаков
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Христо Любомиров Иванов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Иван Богомилов Петков
|
|
Седемнадесети изборен район - Пловдивски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Рамадан Байрам Аталай
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Росен Добрев Костурков
|
|
2
|
102
|
Стою Теодоров Стоев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Стоян Николов Таслаков
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
102
|
Румен Маринов Йончев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Десислава Цветанчова Трифонова
|
|
2
|
104
|
Младен Николов Шишков
|
|
3
|
102
|
Иван Йовков Червенков
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Йордан Яворов Иванов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Веска Маринова Ненчева
|
|
2
|
102
|
Манол Трифонов Генов
|
|
Осемнадесети изборен район - Разградски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ахмед Реджебов Ахмедов
|
|
2
|
102
|
Ихсан Халил Хаккъ
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Гюнай Хюсмен Хюсмен
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Ивайло Николаев Мирчев
|
|
Деветнадесети изборен район - Русенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ализан Нихат Яхова
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
102
|
Рена Енчева Стефанова
|
|
2
|
103
|
Димитър Данаилов Недялков
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Златан Стоянов Златанов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Десислава Вълчева Атанасова
|
|
2
|
105
|
Драгомир Дамянов Драганов
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
104
|
Иван Белчев Белчев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Иван Валентинов Иванов
|
|
Двадесети изборен район - Силистренски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Джевдет Ибрям Чакъров
|
|
2
|
102
|
Гюнер Нихат Ахмед
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Стоян Иванов Георгиев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Ивелин Статев Иванов
|
|
Двадесет и първи изборен район - Сливенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Хатидже Мехмедова Георгиева
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Татяна Славова Султанова-Сивева
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Климент Пламенов Шопов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Десислава Жекова Танева
|
|
2
|
102
|
Мария Щерева Белова
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Деян Цанков Дечев
|
|
Двадесет и втори изборен район - Смолянски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Хайри Реджебов Садъков
|
|
2
|
102
|
Анджей Веселинов Джандев
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Михал Григоров Камбарев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Красимир Митков Събев
|
|
Двадесет и трети изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
103
|
Настимир Ананиев Ананиев
|
|
2
|
104
|
Васил Христов Пандов
|
|
3
|
105
|
Венко Николов Сабрутев
|
|
4
|
106
|
Васил Стефанов Стефанов
|
|
5
|
107
|
Искрен Николаев Митев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Николай Георгиев Дренчев
|
|
2
|
103
|
Маргарита Атанасова Генчева
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Даниела Станимирова Дашева
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Румен Димитров Христов
|
|
2
|
102
|
Александър Руменов Ненков
|
|
3
|
103
|
Николай Нидал Алгафари
|
|
4
|
104
|
Александър Койчев Иванов
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Надежда Георгиева Йорданова
|
|
2
|
103
|
Божидар Пламенов Божанов
|
|
3
|
107
|
Елисавета Димитрова Белобрадова
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Христо Танчев Проданов
|
|
Двадесет и четвърти изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Кирил Петков Петков
|
|
2
|
102
|
Петър Георгиев Петров
|
|
3
|
103
|
Андрей Иванов Цеков
|
|
4
|
104
|
Георги Станчев Георгиев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
104
|
Ивайло Георгиев Чорбов
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Стефан Динчев Янев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Тома Любомиров Биков
|
|
2
|
102
|
Рая Назар Назарян
|
|
3
|
103
|
Евгения Бисерова Алексиева
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
104
|
Мартин Димитров Димитров
|
|
2
|
106
|
Кремена Миленова Кунева
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Георги Страхилов Свиленски
|
|
Двадесет и пети изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Христо Христов Петров
|
|
2
|
102
|
Калина Бориславова Константинова
|
|
3
|
103
|
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
|
|
4
|
104
|
Цветелина Калинова Симеонова-Заркин
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Костадин Тодоров Костадинов
|
|
2
|
102
|
Иво Георгиев Русчев
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Георги Атанасов Самандов
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Христо Георгиев Гаджев
|
|
2
|
103
|
Анна Василева Александрова
|
|
3
|
104
|
Лъчезар Богомилов Иванов
|
|
4
|
105
|
Петър Николаев Николов
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Владислав Панчев Панев
|
|
2
|
103
|
Александър Димитров Симидчиев
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Корнелия Петрова Нинова
|
|
Двадесет и шести изборен район - Софийски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Петър Пандушев Чобанов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Александър Димитров Дунчев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Александър Димитров Арангелов
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Гален Симеонов Монев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Младен Найденов Маринов
|
|
2
|
109
|
Валентин Мирчов Милушев
|
|
3
|
103
|
Марин Василев Маринов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Иван Ивайлов Ченчев
|
|
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Халил Реджепов Летифов
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Радослав Стефанов Рибарски
|
|
2
|
102
|
Радослав Красенов Василев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Искра Михайлова Михайлова
|
|
2
|
102
|
Димитър Пламенов Пашев
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Николай Димитров Благоев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Красимир Георгиев Вълчев
|
|
2
|
102
|
Маноил Минчев Манев
|
|
3
|
103
|
Илиана Петкова Жекова
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Атанас Владиславов Славов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Георги Янчев Гьоков
|
|
Двадесет и осми изборен район - Търговищки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Джейхан Хасанов Ибрямов
|
|
2
|
102
|
Имрен Исметова Мехмедова
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Теменужка Петрова Петкова
|
|
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|
1
|
101
|
Илина Симеонова Мутафчиева
|
|
Двадесет и девети изборен район - Хасковски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Сезгин Юсеин Мехмед
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Асен Васков Василев
|
|
2
|
102
|
Веселин Жеков Недев
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Георги Николаев Георгиев
|
|
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
1
|
101
|
Тихомир Недев Георгиев
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Делян Александров Добрев
|
|
2
|
102
|
Георги Тенев Станков
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
|
|
Тридесети изборен район - Шуменски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
1. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Мустафа Сали Карадайъ
|
|
2
|
102
|
Хамид Бари Хамид
|
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Николай Денков Денков
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Илтер Бейзатов Садъков
|
|
2
|
103
|
Ралица Тодорова Ангелова
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Иван Валентинов Ганчев
|
|
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
9. Продължаваме Промяната
|
1
|
101
|
Мирослав Николаев Иванов
|
|
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Никола Ангелов Димитров
|
|
24. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Димитър Ангелов Иванов
|
|
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Кристиан Иванов Вигенин
|
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