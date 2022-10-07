България

ЦИК обяви имената на депутатите в 48-ото Народно събрание

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подаде вече заявление, с което отказва да е депутат

7 октомври 2022, 18:13
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Ц ентралната избирателна комисия обяви поименно избраните 240 народни представители в 48-ото Народно събрание, което президентът се очаква да свика следващата седмица.

ЦИК прие списъка с избраните за депутати

ЦИК обяви преференциите, получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание, произведени на 2 октомври, по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Потвърдено: Бойко Борисов няма да бъде депутат

28 са кандидат-депутатите, избрани в два многомандатни района. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подаде вече заявление, с което отказва да е депутат. Николай Събев от "Продължаваме промяната" също отказа да бъде депутат.

Корнелия Нинова пък ще е председател на парламентарната група на БСП. Депутатите проведоха общо събрание, конституираха групата и единодушно избраха Нинова за председател.

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

  1. от Мустафа Сали Карадайъ,   …, с вх. № НС-22-478 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
  2. от Станислав Димитров Анастасов,   …, с вх. № НС-22-480 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
  3. от Цветан Иванов Енчев,   …, с вх. № НС-22-482 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;
  4. от Делян Славчев Пеевски,   …, с вх. № НС-22-486 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
  5. от Йордан Кирилов Цонев,   …, с вх. № НС-22-488 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
  6. от Халил Реджепов Летифов,   …, с вх. № НС-22-489 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
  7. от Иво Георгиев Русчев,   …, с вх. № НС-22-470 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
  8. от Александър Димитров Арангелов,   …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
  9. от Костадин Тодоров Костадинов,   …, с вх. № НС-22-472 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
  10. от Петър Николаев Петров,   …, с вх. № НС-22-473 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
  11. от Цончо Томов Ганев,   …, с вх. № НС-22-474 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
  12. от Стоян Николов Таслаков,   …, с вх. № НС-22-476 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
  13. от Александър Димитров Арангелов,   …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
  14. от Виолета Колева Комитова,   …, с вх. № НС-22-504 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
  15. от Стефан Динчев Янев,   …, с вх. № НС-22-505 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
  16. от Ивайло Николаев Мирчев,   …, с вх. № НС-22-503 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Осемнадесети изборен район – Разградски;
  17. от Елисавета Димитрова Белобрадова,   …, с вх. № НС-22-502 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
  18. от Надежда Георгиева Йорданова,   …, с вх. № НС-22-501 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
  19. от Христо Любомиров Иванов,   …, с вх. № НС-22-500 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
  20. от Иван Валентинов Иванов,   …, с вх. № НС-22-497 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
  21. от Кристиан Иванов Вигенин,   …, с вх. № НС-22-498 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
  22. от Корнелия Петрова Нинова,   …, с вх. № НС-22-499 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
  23. от Николай Денков Денков,   …, с вх. № НС-22-508 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Тридесети изборен район – Шуменски;
  24. от Асен Васков Василев,   …, с вх. № НС-22-507 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
  25. от Росен Добрев Костурков,   …, с вх. № НС-22-506 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
  26. от Красимир Георгиев Вълчев,   …, с вх. № НС-22-494 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
  27. от Радомир Петров Чолаков,   …, с вх. № НС-22-495 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
  28. от Десислава Вълчева Атанасова,   …, с вх. № НС-22-496 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г., Решение № 1560-НС, Решение № 1561-НС от 6 октомври 2022 г., Решение № 1562-НС и Решение № 1563-НС от 7 октомври 2022 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

 

Първи изборен район - Благоевградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Делян Славчев Пеевски

 

2

103

Елхан Мехмедов Кълков

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Андрей Атанасов Гюров

 

2

102

Владимир Славев Табутов

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Цвета Валентинова Рангелова

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Надежда Данаилова Самарджиева

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Росен Димитров Желязков

 

2

122

Стефан Апостолов Апостолов

 

3

103

Костадин Томов Стойков

 

4

104

Георги Иванов Георгиев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

105

Богдан Емилов Боцев

 

 Втори изборен район - Бургаски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Севим Исмаил Али

 

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Константин Живков Бачийски

 

2

102

Христо Симеонов Симеонов

 

3

103

Богомил Иванов Петков

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Цончо Томов Ганев

 

2

102

Борис Димитров Аладжов

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Виолета Колева Комитова

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Жечо Дончев Станков

 

2

102

Любен Любенов Дилов

 

3

103

Галя Стоянова Желязкова

 

4

104

Андрей Стоянов Рунчев

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

102

Димитър Георгиев Найденов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Петър Георгиев Кънев

 

 

Трети изборен район - Варненски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ерджан Себайтин Ебатин

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Даниел Максим Лорер

 

2

102

Калоян Тонев Икономов

 

3

103

Антон Йорданов Тонев

 

4

104

Снежана Великова Апостолова

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Николай Кръстев Костадинов

 

2

103

Юлиян Каменов Губатов

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Александър Георгиев Николов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Даниел Павлов Митов

 

2

104

Славена Димитрова Точева

 

3

102

Красен Кирилов Кралев

 

4

103

Павел Алексеев Христов

 

5

105

Бранимир Николаев Балачев

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Атанас Петров Атанасов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Борислав Гуцанов Гуцанов

 

 

Четвърти изборен район - Великотърновски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Йордан Кирилов Цонев

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Йордан Ивов Терзийски

 

2

102

Милен Илиев Матеев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Станислав Добринов Стоянов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

 

2

103

Димитър Стойков Николов

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Людмила Николаева Илиева

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Явор Руменов Божанков

 

 

Пети изборен район - Видински

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Димитър Иванов Аврамов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Иво Георгиев Атанасов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Росица Любенова Кирова

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Любен Иванов Иванов

 

 

Шести изборен район - Врачански

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Цветан Иванов Енчев

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Деница Димитрова Симеонова

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивайло Василев Папов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Петя Цветанова Аврамова

 

2

102

Мартин Николаев Харизанов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Атанас Зафиров Зафиров

 

 

Седми изборен район - Габровски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Юсеин Хасанов Вейселов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Радостин Петев Василев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Даниел Петров Петров

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Томислав Пейков Дончев

 

 

Осми изборен район - Добрички

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ертен Белгинова Анисова

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Йорданка Яникова Костадинова

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Константина Венциславова Петрова

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Деница Евгениева Сачева

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Албена Симеонова Върбанова

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мая Йорданова Димитрова

 

 

Девети изборен район - Кърджалийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Мукаддес Юсуф Налбант

 

2

103

Байрам Юзкан Байрам

 

3

104

Адлен Шукри Шевкед

 

4

105

Павлин Павлов Кръстев

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Григор Александров Захариев

 

 

Десети изборен район - Кюстендилски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Георги Николаев Стамов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Христо Богомилов Терзийски

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Николай Димитров Табаков

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Бойко Любомиров Клечков

 

 

Единадесети изборен район - Ловешки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Станислав Димитров Анастасов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Искрен Цветославов Арабаджиев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Николай Нанков Нанков

 

2

102

Георг Даниелов Георгиев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Вяра Емилова Йорданова

 

 

Дванадесети изборен район - Монтана

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Надя Йорданова Петрова

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Инна Владимирова Иванова

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Петър Николаев Петров

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Ирена Методиева Димова

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ирена Тодорова Анастасова

 

 

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

103

Небие Исмет Кабак

 

2

104

Осман Акчай Мурадов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Ивайло Валентинов Шотев

 

2

102

Петър Николаев Куленски

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Десислава Илиева Георгиева

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

 

2

104

Стефан Неделчев Мирев

 

3

103

Димитър Иванов Гечев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Драгомир Велков Стойнев

 

 

Четиринадесети изборен район - Пернишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Бойко Илиев Рашков

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димо Георгиев Дренчев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Кирил Миланов Ананиев

 

2

108

Христина Иванова Георгиева

 

 

Петнадесети изборен район - Плевенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Марио Киров Рангелов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Иван Маркос Христанов

 

2

102

Иван Косев Манев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивелин Първанов Първанов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Пламен Тачев Петров

 

2

102

Деница Пламенова Николова

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Стоян Александров Михалев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Румен Василев Гечев

 

2

103

Илиян Славейков Йончев

 

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Танер Мехмед Али

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Никола Георгиев Минчев

 

2

102

Христо Йорданов Даскалов

 

3

104

Венцислава Милчова Любенова

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ангел Жеков Георгиев

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

102

Лилия Недкова Недева

 

24. ГЕРБ-СДС

1

102

Стефан Иванов Шилев

 

2

103

Вежди Летиф Рашидов

 

3

104

Радомир Петров Чолаков

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Христо Любомиров Иванов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Иван Богомилов Петков

 

 

Седемнадесети изборен район - Пловдивски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Рамадан Байрам Аталай

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Росен Добрев Костурков

 

2

102

Стою Теодоров Стоев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Стоян Николов Таслаков

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

102

Румен Маринов Йончев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Цветанчова Трифонова

 

2

104

Младен Николов Шишков

 

3

102

Иван Йовков Червенков

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Йордан Яворов Иванов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Веска Маринова Ненчева

 

2

102

Манол Трифонов Генов

 

 

Осемнадесети изборен район - Разградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ахмед Реджебов Ахмедов

 

2

102

Ихсан Халил Хаккъ

 

24. ГЕРБ-СДС

1

102

Гюнай Хюсмен Хюсмен

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Ивайло Николаев Мирчев

 

 

Деветнадесети изборен район - Русенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ализан Нихат Яхова

 

9. Продължаваме Промяната

1

102

Рена Енчева Стефанова

 

2

103

Димитър Данаилов Недялков

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Златан Стоянов Златанов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Вълчева Атанасова

 

2

105

Драгомир Дамянов Драганов

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

104

Иван Белчев Белчев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Валентинов Иванов

 

 

Двадесети изборен район - Силистренски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джевдет Ибрям Чакъров

 

2

102

Гюнер Нихат Ахмед

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Стоян Иванов Георгиев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Ивелин Статев Иванов

 

 

Двадесет и първи изборен район - Сливенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хатидже Мехмедова Георгиева

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Татяна Славова Султанова-Сивева

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Климент Пламенов Шопов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Жекова Танева

 

2

102

Мария Щерева Белова

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деян Цанков Дечев

 

 

Двадесет и втори изборен район - Смолянски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

 

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хайри Реджебов Садъков

 

2

102

Анджей Веселинов Джандев

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Михал Григоров Камбарев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Митков Събев

 

 

Двадесет и трети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

9. Продължаваме Промяната

1

103

Настимир Ананиев Ананиев

 

2

104

Васил Христов Пандов

 

3

105

Венко Николов Сабрутев

 

4

106

Васил Стефанов Стефанов

 

5

107

Искрен Николаев Митев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Николай Георгиев Дренчев

 

2

103

Маргарита Атанасова Генчева

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Даниела Станимирова Дашева

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Румен Димитров Христов

 

2

102

Александър Руменов Ненков

 

3

103

Николай Нидал Алгафари

 

4

104

Александър Койчев Иванов

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Надежда Георгиева Йорданова

 

2

103

Божидар Пламенов Божанов

 

3

107

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Танчев Проданов

 

 

Двадесет и четвърти изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

9. Продължаваме Промяната

1

101

Кирил Петков Петков

 

2

102

Петър Георгиев Петров

 

3

103

Андрей Иванов Цеков

 

4

104

Георги Станчев Георгиев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

104

Ивайло Георгиев Чорбов

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Стефан Динчев Янев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Тома Любомиров Биков

 

2

102

Рая Назар Назарян

 

3

103

Евгения Бисерова Алексиева

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

104

Мартин Димитров Димитров

 

2

106

Кремена Миленова Кунева

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Страхилов Свиленски

 

 Двадесет и пети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

9. Продължаваме Промяната

1

101

Христо Христов Петров

 

2

102

Калина Бориславова Константинова

 

3

103

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

 

4

104

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Костадин Тодоров Костадинов

 

2

102

Иво Георгиев Русчев

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Георги Атанасов Самандов

 

24. ГЕРБ-СДС

1

102

Христо Георгиев Гаджев

 

2

103

Анна Василева Александрова

 

3

104

Лъчезар Богомилов Иванов

 

4

105

Петър Николаев Николов

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Владислав Панчев Панев

 

2

103

Александър Димитров Симидчиев

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Корнелия Петрова Нинова

 

 

Двадесет и шести изборен район - Софийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Петър Пандушев Чобанов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Александър Димитров Дунчев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Александър Димитров Арангелов

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Гален Симеонов Монев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Младен Найденов Маринов

 

2

109

Валентин Мирчов Милушев

 

3

103

Марин Василев Маринов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Ивайлов Ченчев

 

 

Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Халил Реджепов Летифов

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Радослав Стефанов Рибарски

 

2

102

Радослав Красенов Василев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Искра Михайлова Михайлова

 

2

102

Димитър Пламенов Пашев

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Николай Димитров Благоев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Георгиев Вълчев

 

2

102

Маноил Минчев Манев

 

3

103

Илиана Петкова Жекова

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Атанас Владиславов Славов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Янчев Гьоков

 

 Двадесет и осми изборен район - Търговищки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джейхан Хасанов Ибрямов

 

2

102

Имрен Исметова Мехмедова

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Теменужка Петрова Петкова

 

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

101

Илина Симеонова Мутафчиева

 

 Двадесет и девети изборен район - Хасковски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Сезгин Юсеин Мехмед

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Асен Васков Василев

 

2

102

Веселин Жеков Недев

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Георги Николаев Георгиев

 

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

101

Тихомир Недев Георгиев

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Делян Александров Добрев

 

2

102

Георги Тенев Станков

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

 

 Тридесети изборен район - Шуменски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

1. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Мустафа Сали Карадайъ

 

2

102

Хамид Бари Хамид

 

9. Продължаваме Промяната

1

101

Николай Денков Денков

 

24. ГЕРБ-СДС

1

102

Илтер Бейзатов Садъков

 

2

103

Ралица Тодорова Ангелова

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Иван Валентинов Ганчев

 

 Тридесет и първи изборен район - Ямболски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

  

9. Продължаваме Промяната

1

101

Мирослав Николаев Иванов

 

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Никола Ангелов Димитров

 

24. ГЕРБ-СДС

1

101

Димитър Ангелов Иванов

 

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кристиан Иванов Вигенин

 
Източник: БТА, БГНЕС    
ЦИК депутати
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