България

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Откриха тяло на мъж в подземен етаж на сграда в "Елените"

Обновена преди 1 час / 3 октомври 2025, 13:18
Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение
Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София
След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни
Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища
Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево
Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора
Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика
Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

О ткриха тяло на мъж в подземен етаж на сграда в "Елените". Издирва се още един човек, съобщиха от МВР.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша, съобщава NOVA.

Новината потвърди заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

За новината, че мъж е загинал при потопа край Несебър потвърждава и кметът на града Николай Димитров, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона. 

Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между Слънчев бряг и Свети Влас. Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела. 

По-късно днес и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените
Източник: БГНЕС    
Потоп Несебър Удавяне Приливна вълна Загинал мъж
Последвайте ни

По темата

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 19 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 22 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 28 минути

Детето изчезна в събота ,27 септември

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 28 минути

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Свят Преди 1 час

17-годишният младеж беше прострелян в тила и почина от нараняванията си

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 1 час

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 1 час

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 1 час

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани</p>

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

България Преди 1 час

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция

<p>Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК</p>

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

България Преди 1 час

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

<p>Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет</p>

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Любопитно Преди 2 часа

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Според прокуратурата ръководството на ВКС е "глухо и сляпо" за публичните атаки срещу съда

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Свят Преди 2 часа

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Андрей Бабиш

Politico: Андрей Бабиш, наричан чешкия Доналд Тръмп, печели популярност

Свят Преди 2 часа

Бабиш е политически хамелеон – неговата гъвкава партия е описвана като всичко – от лявоцентристка до популистка, технократична до всеобхватна, консервативна до крайнодясна

Велислава Миланова

„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Свят Преди 2 часа

43-годишният Гийом се закле върху Конституцията на Люксембург пред 60-те избрани членове на Камарата на депутатите

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Кристиан Виери: "Сан Сиро" най-накрая ще бъде разрушен

Gong.bg

Феновете на Ливърпул подкрепят Флориан Вирц, бивш играч сравни германеца с Дарвин Нунес

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените", още един човек е в неизвестност

Nova.bg

Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО

Nova.bg