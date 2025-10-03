Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

О ткриха тяло на мъж в подземен етаж на сграда в "Елените". Издирва се още един човек, съобщиха от МВР.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша, съобщава NOVA .

Новината потвърди заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

За новината, че мъж е загинал при потопа край Несебър потвърждава и кметът на града Николай Димитров, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между Слънчев бряг и Свети Влас. Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела.

По-късно днес и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.