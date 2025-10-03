Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

В петък сутринта хиляди столичани получиха предупреждение за опасност на мобилните си телефони чрез системата за ранно предупреждение BG-Alert, подписано от кмета на София.

Малко по-късно директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков съобщи пред пред екип на NOVA , че това е станало без разрешението на кмета на София Васил Терзиев.

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

По думите му не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

„Информацията, която беше подадена, за горолом и за образуване на снежна покривка е неточна, съдържа неточности. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столична община”, заяви Неделков.

Текстът на съобщението е написан вероятно от служител на общината, но фактите се изясняват.

Съобщено бе, че в момента тече вътрешна проверка.

Малко по-късно и самият Васил Терзиев коментира темата, като напълно отхвърли твърденията, че BG-Alert е задействана без негово разрешение.

Не е вярно, че BG-Alert е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно, каза кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпрос преди извънредното заседание на Столичния общински съвет днес.

Кметът посочи, че са паднали много дървета на Витоша, но за щастие няма никакви инциденти. Терзиев добави, че усилията на Общината са насочени към още по-прецизна работа и изчистен комуникационен протокол, за да могат гражданите своевременно да бъдат уведомявани при подобни ситуации.

На въпрос как се справя Общината с почистването на пътя към Витоша, той отговори, че почистването е протекло по план. "Нищо не ни изненада, нямаше проблеми с наводнения, за разлика от други градове. Изключително бърза реакция, именно, защото сме се подготвили за подобен тип събитие“, посочи Терзиев.

Кметът допълни, че подготовката включва почистване на коритата на реките, отводняване на шахти и механизъм за бърза реакция при такива природни явления.

Васил Терзиев обясни, че се очаква да бъде създадено мобилно приложение на Столична община, в което също ще се изпращат съобщение за подобни събития.

По-рано днес беше задействана системата BG-Alert в столицата заради обстановката в природен парк "Витоша".

В съобщението, изпратено до мобилните телефони на гражданите в региона, се посочва:

"Внимание! Образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Опасност от горолом (падащи дървета и клони). Подходите за МПС са временно затворени. Кмет на Столична община."

Предупреждението бе изпратено няколко часа след като кметът Терзиев публикува в социалните мрежи информация за предприетите мерки по снегопочистването в планината. Той тогава заяви, че екипът му е реагирал на първия сняг и че това е резултат от въведената миналата зима реформа в организацията и контрола на зимното поддържане.

Официално съобщение от Столична община относно достъпа до Природен парк Витоша

По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София.

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас.