Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Н овото правителство на Чехия на премиера Андрей Бабиш спечели вот на доверие на 15 януари в долната камара на парламента, като по този начин получи одобрение за програмата си, предвиждаща намаляване на подкрепата за Украйна и отхвърляне на някои ключови политики на Европейския съюз, предаде Асошиейтед Прес.

Депутатите гласуваха със 108 гласа „за“ и 91 „против“ в подкрепа за управляващата коалиция. Съгласно чешкото законодателство всяко ново правителство трябва да спечели вот на доверие, за да встъпи в длъжност.

Чешкият премиер: Опозиционният лидер подкрепя Путин

Бабиш беше министър-председател за два мандата от 2017 до 2021 година. Неговото движение АНО спечели убедително изборите през октомври и сформира мнозинство с две по-малки политически партии – антимигрантската партия „Свобода и пряка демокрация“ и дясната „Автомобилисти за себе си“.

Очаква се завръщането на Бабиш в политиката и новият му съюз с двете малки нови партии да доведе до значителни промени във външната и вътрешната политика на страната, отбелязва АП.

За разлика от предходното прозападно правителство, Бабиш се противопоставя на предоставянето на каквато и да било финансова помощ за Украйна или гаранции за заеми от ЕС, като по този начин се присъедини към Виктор Орбан от Унгария и Роберт Фицо от Словакия.

Неговото правителство все пак каза, че няма да се откаже от чешката инициатива, която миналата година успя да осигури около 1,8 милиона артилерийски снаряда за Украйна, при условие че Чехия само ще я администрира, но няма да допринася с пари.

Партията „Свобода и пряка демокрация“ не вижда бъдеще за чехите в ЕС и в НАТО и иска да експулсира повечето от приблизително 380 000 украински бежанци в страната.

Партията „Автомобилисти за себе си“, която ще отговаря за министерството на околната среда и на външните работи, отхвърля „Зеления пакт“ на ЕС и предлага да бъде възстановена въгледобивната промишленост на страната.