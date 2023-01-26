България

Челен сблъсък между кола и автобус взе жертва

Инцидентът е станал на пътя Велико Търново - Русе

26 януари 2023, 22:52
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К атастрофа затвори пътя Велико Търново - Русе. По първоначална информация челно са се ударили кола и автобус от градския транспорт, предава NOVA.

На място е загинал водачът на лекия автомобил, който е на 20 години.

19-годишен без книжка блъсна полицай и няколко коли в София

В автобуса са пътували осем души. Един от тях е имал леки болки и е откаран за преглед.

Катастрофа между тролей и автобус блокира Лъвов мост (СНИМКИ)

Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут през с. Първомайци, Горна Оряховица и Лясковец.

Източник: NOVA    
катастрофа автобус
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