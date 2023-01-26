Челен сблъсък между кола и автобус взе жертва

К атастрофа затвори пътя Велико Търново - Русе. По първоначална информация челно са се ударили кола и автобус от градския транспорт, предава NOVA.
На място е загинал водачът на лекия автомобил, който е на 20 години.
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В автобуса са пътували осем души. Един от тях е имал леки болки и е откаран за преглед.
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Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут през с. Първомайци, Горна Оряховица и Лясковец.
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