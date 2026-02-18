Любопитно

Само на 12: Дъщерята на Ким Кардашиян стартира собствен бизнес

12-годишната Норт Уест стартира собствена модна империя под името „NOR11“. Ким Кардашиян вече е подала документи за търговска марка, обхващаща дрехи, козметика и бижута, подготвяйки дъщеря си за наследник на милиардния семеен бизнес в шоубизнеса

18 февруари 2026, 11:21
Източник: Getty Images

И мперията на Кардашиян има нов младши партньор, съобщава Page Six.

Ким Кардашиян е подала три заявки за регистрация на търговска марка „NOR11“ – модна и лайфстайл марка за 12-годишната си дъщеря Норт Уест, според заявки от 14 януари, публикувани от вестник Sun в неделя.

Приложенията обхващат широка гама от продукти, включително дрехи, обувки, шапки, часовници, бижута, чанти и козметични куфари.

Името на марката съчетава първите три букви от името на Норт с числото 11 - очевиден намек за възрастта ѝ, когато идеята за първи път се е оформила в домакинството на Кардашиян.

Норт, която навърши 12 години през юни 2025 г., прави намеци от месеци; през декември тя сподели снимки в Instagram на себе си и приятели, носещи черни кожени шапки, украсени с логото „NOR11“.

През октомври 2024 г. тя потвърди плановете си за марка в корична история на списание Interview , отговаряйки на въпроса на майка си „Ако стартирате собствена линия дрехи, как бихте я нарекли?“ с категоричното: „Ами, аз стартирам собствена линия дрехи.“

Документите са подадени чрез KimYe's Kid Inc., компания, регистрирана в Калифорния през август 2023 г. Въпреки че името на компанията е препратка към двамата родители, 45-годишната Кардашиян е посочена като единствен служител, без видимо участие на бившия ѝ съпруг Кание Уест, 48-годишен.

Това не е първият път, когато основателката на Skims подава документи от името на най-голямото си дете. През 2023 г. Кардашиян подаде заявки за търговски марки на Норт - тогава 9-годишна - за продукти за грижа за кожата и линии играчки.

Майката на четири деца е откровена за нарастващите изисквания за ръководене на творческата кариера на дъщеря си. „Преди си мислех, че съм заета. Норт, това, че трябва да бъда неин майстор в момента, е лудост“, каза тя в семейното риалити шоу по Hulu „Семейство Кардашиан“. „Това не беше в моята бинго карта за тази година.“

Норт е попаднала в много заглавия сама по себе си с електриковосинята си коса, черните си гривни и дръзките си пиърсинги - включително дермални шипове на пръстите, които предизвикаха негативни реакции миналата година.

Тя се обърна директно към критиците в сет в TikTok през януари с песента „Piercing on My Hand (Ye Version)“, колаборация с баща ѝ, в която рапира: „Искам още пиърсинги и татуировки / Обичам синя коса, сплетете я на плитки.“

С NOR11 тя ще се присъедини към семейна модна линия, която включва империята Skims на стойност милиарди долари на Кардашиян, марката Yeezy на баща ѝ Уест и два от бизнесите на лелите ѝ - Kylie Cosmetics на Кайли Дженър и Good American на Клое Кардашиян. Все още не е обявена официална дата на пускане на пазара.

„Един ден искам да притежавам Yeezy и Skims, и искам да бъда собственик на бизнес“, каза Норт пред списание iD през 2023 г.

Източник: Page Six    
