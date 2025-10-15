България

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Очакват се количества дъжд до 50-80 л/кв.м.

Обновена преди 2 часа / 15 октомври 2025, 19:22
Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Системата BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционното селище Елените беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината, предаде БНР.

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите. 

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

"Ще бъде задействан BG Alert! Бъдете предпазливи".

Това съобщи по-рано днес кметът на Царево Марин Киров в публикация във Фейсбук.

Той публикува прогноза за времето, според която в района се очакват количества дъжд до 50-80 л/кв.м. и повече на места.

Източник: БНР    
Царево BG Alert
Последвайте ни
Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква температура харесват котките

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Свят Преди 1 час

Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т"

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

България Преди 3 часа

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Свят Преди 4 часа

Днес украинска делегация се срещна днес с представители на "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук"

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

България Преди 5 часа

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 5 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 6 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 6 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

<p>Медицинска сестра на Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване</p>

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Свят Преди 7 часа

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 7 часа

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 7 часа

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

България Преди 7 часа

Георг Георгиев: Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 7 часа

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Свят Преди 7 часа

Първата им среща откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 7 часа

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 7 часа

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 8 часа

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Челси вече работи по запазването на един от лидерите

Gong.bg

Белингам не е забравен от Тухел: Той е важен, ще говорим

Gong.bg

Активираха системата BG-ALERT в Свети Влас и Елените

Nova.bg

„Погребението на едно бъдеще": С този лозунг младите лекари излязоха на пореден протест

Nova.bg