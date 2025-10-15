Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Системата BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционното селище Елените беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината, предаде БНР .

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

"Ще бъде задействан BG Alert! Бъдете предпазливи".

Това съобщи по-рано днес кметът на Царево Марин Киров в публикация във Фейсбук.

Той публикува прогноза за времето, според която в района се очакват количества дъжд до 50-80 л/кв.м. и повече на места.