"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя

8 ноември 2025, 12:41
Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

Чужденци алармират за брутално насилие над кучета в Добричко (ВИДЕО)

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

Желязков: Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

П ътната полиция с акция по големите ни гранични пунктове. Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево".

На всички гранични пунктове има постове, които проверяват автомобилите, най-вече излизащите от страната.

Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя.

На "Капитан Андреево" е имало съставени два фиша и един акт - за разхождане по АМ "Марица" и за пътуване без колан, предава NOVA.

Основната инициатива е излизащите от страната да платят глобите си преди да напуснат.

Очакват се такива акции следващитe дни.

