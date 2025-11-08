"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

П ътната полиция с акция по големите ни гранични пунктове. Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево".

На всички гранични пунктове има постове, които проверяват автомобилите, най-вече излизащите от страната.

Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя.

На "Капитан Андреево" е имало съставени два фиша и един акт - за разхождане по АМ "Марица" и за пътуване без колан, предава NOVA.

Основната инициатива е излизащите от страната да платят глобите си преди да напуснат.

Очакват се такива акции следващитe дни.