"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

П ътната полиция с акция по големите ни гранични пунктове. Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево".
На всички гранични пунктове има постове, които проверяват автомобилите, най-вече излизащите от страната.
Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя.
На "Капитан Андреево" е имало съставени два фиша и един акт - за разхождане по АМ "Марица" и за пътуване без колан, предава NOVA.
Основната инициатива е излизащите от страната да платят глобите си преди да напуснат.
Очакват се такива акции следващитe дни.