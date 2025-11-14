Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

С редната работна заплата в София се понижава през третото тримесечие на тази година, спрямо предходното, показват последните данни на НСИ. Към края на септември тя е 3474 лева при 3489 лева в края на юни. Столицата остава с най-високи възнаграждения, като спрямо Кюстендил, където средната заплата е най-ниска – 1762 лева, разликата е почти 2000 лева, съобщи pariteni.bg.

Прави впечатление, че в повечето области заплатите, макар и с малко са по-ниски от тези през предходните три месеца.

След София най-високи са заплатите във Варна – средната е 2310 лева, София-област – 2322 лева, Пловдив - 2171 лева, Стара Загора – 2176 лева, Русе – 2117 лева и Враца – 2256 лева.

В дъното по възнаграждения са камо 4 области, в които средната заплата все още не стига 1800 лева – Кюстендил, Видин – 1783 лева, Смолян – 1786 лева, Хасково – 1794 лева.

Общо за страната средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2 570 лв., за август - 2 497 лв., и за септември - 2 580 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 549 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 4.0%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.8%.

Източник: НСИ

За година средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.5%, „Строителство“ - с 16.5%, и „Образование“ - с 16.4%.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 2.36 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.9%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3.0%.



В края на септември 2025 г. в сравнение с края на септември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 30.1 хил., или с 1.3%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.8 хил., „Строителство“ - с 8.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.5 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 8.1 хил., както и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.2%, в „Строителство“ - с 6.1%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.0%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%, и при „Добивна промишленост“ - с 1.9%.