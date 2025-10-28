България

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви Жечо Станков

28 октомври 2025, 11:04
Г оривата са подсигурени. Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан. Това заяви енергийният министър Жечо Станков пред журналисти във връзка с наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл".

"Можем да покрием много месеци напред", увери енергийният министър, който заедно с еврокомисаря за енергията Дан Йоргенсен инспектира напредъка по изграждане на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор.

"Санкциите засягат след 21 ноември начина на разплащане на санкционирате лица и техните дъщерни компании. Именно затова след анонсиране на санкциите с министъра на правосъдието се свързахме с колегите от ОПАК. Ще създадем всички условия, за да бъдат постигнати целта на санкциите, но без да бъде засяган интересът на българите", увери Жечо Станков.

Относно цените, той каза, че съществено изменение няма да има.

Колкото до активите на "Лукойл Нефтохим", Станков коментира, че е важно да се запази функционирането на рафинерията и работните места на служителите.

"Погиване на актива нито аз като министър, нито правителството, ще допусне", увери Станков.

Министърът допълни, че България е в постоянна координация с партньорите от Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да се осигурят необходимите условия за нормална работа на рафинерията.

Преди 13 часа
