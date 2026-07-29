България търси самолети МиГ-29 само за резервни части

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П равителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме, нищо повече", заяви Стоянов.

Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, поясни министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

България търси части втора ръка за МиГ-29

"Изпращал съм писма през 2022 г. и отговорът е отрицателен", посочи Стоянов, но добави, че има писмо от Пентагона, в което се призовава страната ни да поддържа своите самолети МиГ-29.

"Мога да получа резервни части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Това са Полша и преди години - Унгария. Изпратил съм писма и съм запитал дали могат да ни предоставят за резервни части. Когато от един самолет вземеш двигатели, кутията на самолетните агрегати и други неща, от самолета нищо не остава", обясни военният министър.

"Ако можем да придобием Gripen "втора ръка" или F-16 "втора ръка", тогава няма да има нужда да продължаваме толкова дълго експлоатацията на МиГ-29", заяви Стоянов.

Той подчерта, че причината да бъде удължавана експлоатацията на МиГ-29 е забавянето на вторите осем самолета F-16, които България трябва да получи.

Министърът показа справка за заявка за части за МиГ-29, която не е изпълнена от 2021 г.

Военният министър потвърди: България е поискала части за МиГ-29 от Полша

"Нищо не е доставено от 2021 г.", отчете Стоянов.

Относно американските самолети, които трябва да бъдат разположени на авиобаза "Безмер", министърът каза, че все още на са дошли.

"Това е сложна операция. Обикновено предварително информация не се дава", поясни Стоянов.