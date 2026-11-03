Кога отварят урните в САЩ и кога ще научим победителя?

А мериканците гласуват на междинни избори, които ще определят бъдещия контрол над Конгреса във Вашингтон. Поради огромната територия и шестте часови зони в САЩ, изборният процес протича на отделни вълни - от Атлантическото крайбрежие до Тихия океан. За българските читатели това означава, че първите бюлетини се пускат по обяд във вторник, а ключовата битка за броенето на гласовете се пренася в нощта срещу сряда.

Вотът, който може да промени ВашингтонВотът, който може да промени Вашингтон

Отварянето на секциите: Вълната от Изток на Запад

Гласуването в САЩ започва в ранните сутрешни часове местно време, което съответства на ранния следобед в България:

12:00 ч. бълг. време: Първи единични секции във Върмонт (05:00 ч. местно време).

13:00 ч. бълг. време: Отварят Ню Йорк, Вирджиния, Кънектикът и Ню Джърси (06:00 ч. местно време).

13:30 ч. бълг. време: Отварят Северна Каролина и Охайо (06:30 ч. местно време).

14:00 ч. бълг. време: Масов старт в ключовите Пенсилвания, Джорджия и Флорида (07:00 ч. местно време).

15:00 ч. бълг. време: Отваря Централната зона – Чикаго (Илинойс), Тексас, Алабама (07:00 ч. CST).

17:00 ч. бълг. време: Отваря Западното крайбрежие – Калифорния (07:00 ч. PST).

19:00 ч. бълг. време: Последно отварят Аляска и Хаваите.

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Кога затварят секциите и започва броенето?

Първите екзитполове и официални данни от преброяването започват да постъпват след полунощ българско време:

01:00 ч. след полунощ (сряда): Затварят първите секции в източните части на Индиана и Кентъки.

02:00 ч. сутринта: Приключва гласуването в първата група ключови щати: Джорджия, Вирджиния, Южна Каролина, Върмонт, както и в останалите части на Индиана и Кентъки. (Тук се очакват първите важни екзитполове).

02:30 ч. сутринта: Затварят секциите в изключително оспорваните Северна Каролина и Охайо, както и в Западна Вирджиния.

03:00 ч. сутринта (Масовият изборен пробив): Затварят секциите в решаващия щат Пенсилвания, както и в Флорида, Илинойс, Масачузетс, Мейн, Мисури, Ню Джърси, Тексас (повечето окръзи), Алабама, Кънектикът, Делакуер, Мериленд, Окръг Колумбия (Вашингтон), Оклахома, Род Айлънд и Тенеси.

03:30 ч. сутринта: Затварят секциите в щат Арканзас.

04:00 ч. сутринта: Приключва вотът в Средния запад и Планинската зона: Мичиган, Уисконсин, Минесота, Колорадо, Ню Мексико, Аризона, Невада, Канзас, Луизиана, Небраска, Северна Дакота, Южна Дакота, Уайоминг.

05:00 ч. сутринта: Затварят секциите в Айдахо, Монтана и Юта.

06:00 ч. сутринта (Западното крайбрежие): Приключва гласуването по целия Пасифик – в Калифорния, Орегон, Вашингтон, както и на Хаваите.

07:00 – 08:00 ч. сутринта: Изборният ден в САЩ приключва окончателно с последните секции в Аляска.

Приключи изборният ден зад граница

Кога ще бъде обявен окончателният победител?

Скоростта, с която ще научим развръзката, зависи изцяло от маржа на разположение на гласовете в оспорваните окръзи:

Бърз развой: При убедителна преднина на една от двете партии в източните щати (Пенсилвания, Джорджия, Северна Каролина), победителят в парламентарната надпревара може да стане ясен още между 04:00 и 07:00 ч. сутринта българско време в сряда.

Избирателната активност на балотажа към 13:00 ч.

Бавен развой (Сценарий 2022): Ако разликите са минимални, преброяването на бюлетините, изпратени по пощата (особено в Аризона, Невада и Калифорния), може да забави окончателното обявяване на мнозинството с часове или дори дни.