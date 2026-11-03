Свят

Турция ще ръководи разминирането на Черно море при евентуално примирие в Украйна

​Великобритания и Франция подготвят многонационална мисия, която ще подпомага възстановяването на украинската армия и сигурността на страната след евентуално прекратяване на войната

Василена Василева Василена Василева

3 ноември 2026, 11:44
Турция ще ръководи разминирането на Черно море при евентуално примирие в Украйна
Източник: iStock photos/Getty images

Т урция ще ръководи операция по разминиране на Черно море, която трябва да позволи възстановяването на морската търговия и износа на украинско зърно при евентуално прекратяване на войната. Това е част от плана на Великобритания и Франция за създаване на многонационални сили в подкрепа на Украйна. Военнослужещите от контингента ще имат право да се защитават и да отвръщат на руски нападения, съобщава британският вестник The Guardian.

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Плановете предвиждат още европейски изтребители да извършват патрули в украинското въздушно пространство, за да създадат условия за възобновяване на гражданските полети и работата на летищата. Една от основните задачи на международните сили ще бъде възстановяването и укрепването на украинската армия след края на бойните действия.

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Западните военнослужещи се очаква да бъдат разположени далеч от фронтовата линия. Правилата за използване на сила обаче ще им позволяват да се защитават при руски нападения, включително с дронове.

„Ясно е, че ще защитаваме нашите сили срещу всякаква агресия“, заявява представител, запознат с подготовката. Той подчертава, че действията на международния контингент ще имат отбранителен характер.

  • 2800 военнослужещи от 11 държави ще участват в учение в Полша

Подробностите станаха известни, след като Великобритания и Франция обявиха подготовката на военното учение „Коалиция“ (Koalicja), което ще се проведе в Полша от 9 до 22 ноември.

В него ще участват около 2800 военнослужещи от сухопътните, военноморските и военновъздушните сили на 11 държави. Целта е да бъдат отработени сценариите за бързо разполагане на европейски военни части в Украйна при евентуално прекратяване на войната, както и координацията между различните армии.

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Според The Guardian Франция ще изпрати 1500 военнослужещи от своята Първа дивизия, а Великобритания ще участва с 300 военни от Седма лека механизирана бригада.

Останалите участници са Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция. Морският компонент ще бъде подготвян отделно от Истанбул, като турските военнослужещи няма да участват в сухопътната част на учението в Полша.

В рамките на подготовката ще бъдат проверени възможностите за придвижване на военни части, техника и доставки, както и за съвместно командване и координация. Предвижда се участие на британски изтребители „Тайфун“ и самолет за презареждане във въздуха. Полетите ще симулират как европейските военновъздушни сили биха могли да подпомогнат възобновяването на гражданското въздухоплаване над Украйна.

  • Силите няма да са част от НАТО

Макар разполагането на европейски сили в Украйна засега да остава условно и да зависи от прекратяването на бойните действия, подготовката отчита и риска от възобновяване на конфликта. Това би могло да доведе до пряк сблъсък между руски и британски военнослужещи.

Командващият многонационалните сили генерал-лейтенант Том Бейтман заяви, че Великобритания, Франция и останалите европейски държави са ангажирани с „предоставянето на надеждни и обвързващи гаранции за сигурността на Украйна след прекратяването на военните действия“.

По думите му целта на учението е да покаже „военната готовност, способностите за бързо разполагане и възможността за ефективни съвместни действия“ на участващите държави.

Плановете за създаването на международните сили се разработват повече от година. Бейтман подчертава, че контингентът няма да бъде част от НАТО и ще действа извън структурите на Северноатлантическия алианс.

Очаква се при евентуално разполагане в Украйна европейските сили да получават минимална или никаква подкрепа от Съединените щати. Затова особено внимание се отделя на независимостта от американски военни технологии и комуникационни системи.

„Ние не зависим от американски системи“, заявява западен представител в отговор на въпрос дали международният контингент ще разчита на сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск.

Макар Вашингтон многократно да се опитва да посредничи в преговорите между Русия и Украйна, американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да изпраща американски военнослужещи в мироопазваща мисия, дори ако бъде постигнато трайно примирие.

Подновените дипломатически усилия през есента досега не са довели до съществен напредък. Въпреки това по-късно този месец се предвижда провеждането на тристранни преговори с посредничеството на Съединените щати.

  • Съмнения за надеждността на американската подкрепа

Междувременно Русия и Украйна продължават да нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна.

На 1 и 2 ноември приложенията за предупреждение при въздушни нападения в двете държави станаха обект на хакерски атаки. За кратко украинското приложение разпространяваше фалшиви предупреждения за ядрени и химически заплахи, както и за улични боеве.

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На международно равнище нарастват опасенията относно надеждността на американската подкрепа за съюзниците.

През октомври Съединените щати временно ограничиха за около 10 дни използването от Украйна на военната версия на сателитната мрежа Starlink, известна като Starshield. Според The Guardian мярката е засегнала украинските операции с безпилотни летателни апарати със среден обсег.

Планираният европейски контингент ще има право да се защитава срещу руски атаки. Тази възможност обаче повдига въпроса как Москва би реагирала при евентуални въоръжени сблъсъци.

Правото на самозащита е основен принцип за въоръжените сили, но правилата за използване на сила могат да предвиждат и по-широки възможности за действие.

The Guardian отбелязва, че Великобритания вече е поела ангажименти да подпомага държави в Близкия изток при нападения от Иран и йеменските хути.

През пролетта британски изтребители „Тайфун“ извършиха десетки полети от Катар за защита на държавите от Персийския залив. През октомври Лондон пое и ангажимент да помогне на Саудитска Арабия да се защитава срещу ракетни нападения и атаки с дронове от страна на хутите.

  • Турция ще ръководи разминирането на Черно море

При евентуално прекратяване на войната европейските държави планират да съчетаят гаранциите за сигурност с възстановяването на ключова инфраструктура и транспортни връзки в Украйна.

Наред с подпомагането на възобновяването на гражданските полети, разминирането на Черно море ще бъде една от задачите на многонационалните сили. Морският компонент ще бъде ръководен от Турция, като подготовката за операцията ще се провежда от Истанбул.

Целта е да бъдат създадени условия за безопасно възстановяване на търговското корабоплаване и износа на украинско зърно през черноморските пристанища.

Според The Guardian международната мисия ще бъде разположена само при прекратяване на бойните действия. Тя няма да бъде мироопазваща операция или мисия за наблюдение на примирието, а основната ѝ задача ще бъде да подпомогне възстановяването на украинските въоръжени сили и да осигури условия за дългосрочната сигурност на страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: The Guardian    
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